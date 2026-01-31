টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল
সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বিকেল ৫টা
পিটিভি ও এ স্পোর্টস
ভারত–নিউজিল্যান্ড
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
রাত ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
লিডস-আর্সেনাল
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
চেলসি-ওয়েস্ট হাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল–নিউক্যাসল
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ওসাসুনা–ভিয়ারিয়াল
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
লেভান্তে-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
এলচে-বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
বুন্দেসলিগা
হামবুর্গ-বায়ার্ন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
নাপোলি-ফিওরেন্তিনা
রাত ১১টা
ডিএজেডএন
আইএন