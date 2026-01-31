  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ–জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন: ফাইনাল

সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বিকেল ৫টা
পিটিভি ও এ স্পোর্টস

ভারত–নিউজিল্যান্ড
পঞ্চম টি-টোয়েন্টি
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
রাত ১০টা
স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-আর্সেনাল
রাত ৯টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি-ওয়েস্ট হাম
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লিভারপুল–নিউক্যাসল
রাত ২টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ওসাসুনা–ভিয়ারিয়াল
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

লেভান্তে-আতলেতিকো
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

এলচে-বার্সেলোনা
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

বুন্দেসলিগা

হামবুর্গ-বায়ার্ন
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

নাপোলি-ফিওরেন্তিনা
রাত ১১টা
ডিএজেডএন

আইএন

