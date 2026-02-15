টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট
নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ
নেপাল-আরব আমিরাত
সকাল ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল
বেলা ১১টা ৩০মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক
নারী টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
এফএ কাপ
বার্মিংহাম-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ৫
স্টোক-ফুলহাম
রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ৫
আর্সেনাল-উইগান
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২
সিরি ‘আ’
নাপোলি-রোমা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন
লা লিগা
ওভিয়েদো-বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ
ভায়েকানো-আতলেতিকো
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
লেভান্তে-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ
মায়োর্কা-বেতিস
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ
