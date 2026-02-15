  2. খেলাধুলা

টিভিতে আজকের খেলা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ এএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

নারী রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপ

নেপাল-আরব আমিরাত
সকাল ৮টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ওয়েস্ট ইন্ডিজ-নেপাল
বেলা ১১টা ৩০মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

যুক্তরাষ্ট্র-নামিবিয়া
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ভারত-পাকিস্তান
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
টি স্পোর্টস ও নাগরিক

নারী টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট
স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

এফএ কাপ

বার্মিংহাম-লিডস
সন্ধ্যা ৬টা
সনি স্পোর্টস ৫

স্টোক-ফুলহাম
রাত ৮টা
সনি স্পোর্টস ৫

আর্সেনাল-উইগান
রাত ১০টা ৩০ মিনিট
সনি স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ’

নাপোলি-রোমা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট
ডিএজেডএন

লা লিগা

ওভিয়েদো-বিলবাও
সন্ধ্যা ৭টা
বিগিন অ্যাপ

ভায়েকানো-আতলেতিকো
রাত ৯টা ১৫ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

লেভান্তে-ভ্যালেন্সিয়া
রাত ১১টা ৩০ মিনিট
বিগিন অ্যাপ

মায়োর্কা-বেতিস
রাত ২টা
বিগিন অ্যাপ

