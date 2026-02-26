ভিনিসিয়ুস নৈপুণ্যেই বেনফিকাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ

ভিনিসিয়ুস নৈপুণ্যেই বেনফিকাকে হারিয়ে শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ
প্রথম লেগে ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে কম নোংরামি করা হয়নি। তাকে বারবার বানর বলে গালি দেওয়া হয়েছে, বর্ণবাদী আচরণ করা হয়েছে। অপরাধ, তার গোলেই বেনফিকাকে হারিয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এ ঘটনা নিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরে তোলপাড় ইউরোপিয়ান ফুটবলে।
এবারও সেই ভিনিসিয়ুস জুনিয়র চমক। তার করা জয়সূচক গোলেই বেনফিকাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলো নিশ্চিত করলো রিয়াল মাদ্রিদ। দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ ব্যবধানে বেনফিকাকে হারিয়ে নিরাপদেই পরের রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। ৩ গোলের ২টিই করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে ম্যাচের ৮০ মিনিটে ভিনিসিয়ুসের দৃষ্টিনন্দন ফিনিশেই নিশ্চিত হয় রিয়ালের জয়। প্রথম লেগে লিসবনে যেমন গোল করে আলোচনায় ছিলেন, দ্বিতীয় লেগেও ঠিক তেমনভাবেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। গোলের পর কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে গিয়ে তার পরিচিত নাচের উদযাপনও করেন, যা উচ্ছ্বসিত করে তোলে গ্যালারিভর্তি সমর্থকদের।
ম্যাচের ১৪ মিনিটে কাছ থেকে প্রথম গোল করেন বেনফিকার রাফা সিলভা। দুই লেগের হিসেবে বেনফিকা তখন ১-১ গোলে সমতায়। রিয়ালের রক্ষণভাগের অসংগতি কাজে লাগিয়ে গোলটি করেন তিনি, যা মুহূর্তের জন্য ম্যাচে অঘটনের সম্ভাবনা তৈরি করে।
তবে মাত্র দুই মিনিট পরই জবাব দেয় রিয়াল। ফেদেরিকো ভালভার্দের পাস থেকে বক্সের বাইরে বল পেয়ে অরেলিয়েন চুয়ামেনি দুর্দান্ত শটে জাল খুঁজে নেন। এটি ছিল তার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথম গোল, যা রিয়ালকে আবার নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনে।
লিসবনে প্রথম লেগে ভিনিসিয়ুস একমাত্র গোলটি করার পর বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ তোলেন বেনফিকার খেলোয়াড় জিয়ানলুকা প্রেস্টিয়ানির বিরুদ্ধে। যদিও প্রেস্টিয়ানি অভিযোগ অস্বীকার করেন। ঘটনার জেরে ম্যাচ কিছু সময়ের জন্য বন্ধও ছিল। পরে ভিনিসিয়ুস মাঠে ফিরে এসে ম্যাচ শেষ করেন।
দ্বিতীয় লেগে হাঁটুর চোটের কারণে কিলিয়ান এমবাপে খেলতে পারেননি। প্রেস্টিয়ানি যদিও মাদ্রিদে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তবে উয়েফা তার ওপর দেওয়া সাময়িক নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখায় তিনি খেলতে পারেননি।
বেনফিকা শুরুতে আক্রমণাত্মক খেললেও রিয়ালের গোলরক্ষক থিবো কুর্তোয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেন। রাফার গোলের আগে ভ্যানজেলিস পাভলিদিসের ক্রস থেকে আত্মঘাতি গোল হতে দারুণভাবে রক্ষা করেন তিনি।
অন্যদিকে বেনফিকার গোলরক্ষক আনাতোলি ত্রুবিন এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গা ও ভিনিসিয়ুসের শট ঠেকান। প্রথমার্ধে আরদা গুলের বল জালে জড়ালেও ভিএআরে অফসাইড ধরা পড়ে।
দ্বিতীয়ার্ধে রিচার্ড রিওসের শট থেকে কুর্তোয়ার দুর্দান্ত সেভ রিয়ালকে এগিয়ে রাখে। তবে ম্যাচের শেষ দিকে ভিনিসিয়ুস ইনসাইড-লেফট পজিশন থেকে ডান কোণে নিখুঁত শটে বল জড়িয়ে দেন জালে, নিশ্চিত করেন জয়।
ম্যাচ চলাকালীন রিয়ালের ডিফেন্ডার রাউল আসেনসিও ঘাড়ে চোট পেয়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছাড়েন, যা কিছুটা উদ্বেগ তৈরি করেছে রিয়াল শিবিরে।
সব মিলিয়ে কঠিন লড়াইয়ের ম্যাচে অভিজ্ঞতা ও মানের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে ব্যবধান। ৩-১ ব্যবধানে জয় নিয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে রিয়াল মাদ্রিদ।
আইএইচএস/