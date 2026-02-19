টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬
ক্রিকেট
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
আফগানিস্তান-কানাডা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
নারী টি-টুয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সরাসরি, বেলা ২-১৫ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুটবল
ইউরোপা লিগ, শেষ ষোলোর প্লে অফ
ডাইনামো জাগরেব-রেসিং জেংক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
পিএওকে-সেল্তা ভিগো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫
প্যানাথিনাইকোস-প্লজেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১
লুদোগোরেৎস-ফেরেনৎসভারোস
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫
ফেনারবাচে-নটিংহাম ফরেস্ট
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ
সেল্টিক-স্টুটগার্ট
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ
লিলে-রেড স্টার বেলগ্রেড
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ
আইএইচএস/