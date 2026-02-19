  2. খেলাধুলা

টিভিতে দেখুন আজকের খেলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৮ এএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ক্রিকেট

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
ইতালি-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সরাসরি, সকাল ১১-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

শ্রীলঙ্কা-জিম্বাবুয়ে
সরাসরি, বিকেল ৩-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

আফগানিস্তান-কানাডা
সরাসরি, সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট
টি-স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

নারী টি-টুয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
সরাসরি, বেলা ২-১৫ মি.
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুটবল

ইউরোপা লিগ, শেষ ষোলোর প্লে অফ
ডাইনামো জাগরেব-রেসিং জেংক
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

পিএওকে-সেল্তা ভিগো
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মি.
সনি স্পোর্টস ৫

প্যানাথিনাইকোস-প্লজেন
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ১

লুদোগোরেৎস-ফেরেনৎসভারোস
সরাসরি, রাত ২টা
সনি স্পোর্টস ৫

ফেনারবাচে-নটিংহাম ফরেস্ট
সরাসরি, রাত ১১-৪৫ মিনিট
সনি লিভ

সেল্টিক-স্টুটগার্ট
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ

লিলে-রেড স্টার বেলগ্রেড
সরাসরি, রাত ২টা
সনি লিভ

