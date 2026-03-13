  2. খেলাধুলা

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দ্য হানড্রেডে মোস্তাফিজ

স্পোর্টস ডেস্ক
স্পোর্টস ডেস্ক স্পোর্টস ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:০৫ এএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে দ্য হানড্রেডে মোস্তাফিজ

প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে ইংল্যান্ডের দ্য হানড্রেডে দল পেলেন মোস্তাফিজুর রহমান। ১ লাখ পাউন্ড তথা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকায় তাকে নিলাম দলে ভিড়িয়েছে বার্মিংহাম ফিনিক্স।

এবারের নিলামে মোস্তাফিজ ছাড়াও বাংলাদেশিদের মধ্যে ছিলেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। বিগ ব্যাশে দুর্দান্ত পারফর্ম করা এই লেগির প্রতি অবশ্য আগ্রহ দেখায়নি হানড্রেডের কোনো দলই। থেকেছেন অবিক্রিত।

বরাবরই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে মোস্তাফিজকে ঘিরে বিশেষ চাহিদা নজরে আসে দলগুলোর। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া ফিজ ২০১৬ সালে আইপিএল দিয়ে বিদেশি লিগে নিজের যাত্রা শুরু করেন। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে।

সবশেষ আইপিএলের নিলামে তাকে নিয়ে হয়েছে বেশ কাড়াকাড়ি। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স। কিন্তু ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের তোপের মুখে মোস্তাফিজকে বাদ দিতে বাধ্য হয় কলকাতা।

আইপিএল থেকে মোস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার পর সরাসরি চুক্তিতে তিনি সুযোগ পেয়েছেন পাকিস্তান সুপার লিগে। ৬ কোটি ৪৪ লাখ রুপিতে তাকে দলে নিয়েছে লাহোর কালান্দার্স।

আগামী ২১ জুলাই শুরু হবে হানড্রেডের ষষ্ঠ আসর।

আইএন

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।