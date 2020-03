করোনা : সোয়া কোটি রুপি সংগ্রহ করলেন সানিয়া মির্জা

করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের জন্য বড় অংকের অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসছেন ভারতের ক্রীড়া ব্যক্তিত্বরা। শচিন টেন্ডুলকার থেকে শুরু করে সৌরভ গাঙ্গুলি, বিরাট কোহলি, সুরেশ রায়নারা বড় বড় অর্থ অনুদান দিয়েছেন তাদের সরকারের তহবিলে। অন্য অনেক ডিসিপ্লিনের ক্রীড়াবীদও রয়েছেন এই তালিকায়।

এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাও। তবে তিনি অন্যদের মত করে নন, করোনা তহবিলে টাকা দেয়ার জন্য তিনি আরও কয়েকজনের কাছ থেকে অনুদান গ্রহণ করেছেন। এক সপ্তাহের চেষ্টায় সব মিলিয়ে ১ কোটি ২৫ লাখ রুপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন সানিয়া।

তবে সানিয়াদের চেষ্টা এখানেই থেমে থাকছে না। তিনি নিজে যে ফান্ড গঠন করেছেন, সেখানে আরও অর্থ সংগ্রহ চলতে থাকবে। সবশেষে তারা এই অর্থ দিয়ে করোনার প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা দিতে চান সানিয়া মির্জা অ্যান্ড কোং।

টুইটারে সানিয়া মির্জা এ নিয়ে নিজেদের কার্যক্রমের বর্ণনাও দেন। তিনি লিখেছেন, ‘গত সপ্তাহে আমরা একেটি দল হিসেবে কিছু দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে সহযোগিতা করার উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা হাজারের ওপর পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দিতে চাই। এ কারণে গত এক সপ্তাহে এক কোটি ২৫ লাখ রুপি সংগ্রহ করেছি। আমরা অন্তত এক লাখ পরিবারকে সহায়তা দিতে পারবো। এই প্রচেষ্টা আমাদের চলমান থাকবে। আমরা একসঙ্গে থাকতে চাই।’

The last week we have tried as a team to provide some help to the people in need..we provided food to thousands of families and raised 1.25 Crore in one week which will help close to 1 Lakh people.its an ongoing effort and we are in this together @youthfeedindia @safaindia pic.twitter.com/WEtl1ebjVR