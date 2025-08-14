ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি ভিউয়ের রেকর্ড যে ভিডিওতে

ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি ভিউয়ের রেকর্ড যে ভিডিওতে
মুড ভালো থাকুক, কিংবা খারাপ সঙ্গী এখন ইউটিউব। জনপ্রিয় এই ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটিতে যখন খুশি গান শুনতে পারেন কিংবা সিনেমা দেখতে পারেন। এমনকি পড়ালেখার প্রয়োজনীয় টিউটোরিয়াল থেকে কীভাবে লাউ-বেগুনের গাছে ভালো ফলন আসবে সেই পরামর্শও পাবেন।
লাখ লাখ ভিডিও আছে ইউটিউবে। যে কোনো বিষয় সার্চ করলে সেই রিলেটেড শত শত ভিডিও সামনে চলে আসে। অনেকেই এই ভিডিও থেকে মাসে লাখ লাখ টাকা আয় করেন। ইউটিউবের আয় নির্ভর করে ভিডিওর ভিউয়ের উপর। জানেন কি ইউটিউবের সবচেয়ে বেশি ভিউয়ের রেকর্ড কোন ভিডিওতে?
মাত্র ২ মিনিট ১৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পুরো ইউটিউবের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু এই ভিডিওর ভিউয়ের রেকর্ড কেউ এখনো ভাঙতে পারেনি।
ভিডিওটি মূলত শিশুদের জন্য আপলোড করা হয়েছিল, তবু বড়রাও এটিকে দারুণভাবে পছন্দ করেছে। বলছিলাম ২০১৬ সালে আপলোড হওয়া ‘বেবি শার্ক ড্যান্স’ ভিডিওটির কথা। আপনার বাসায় ছোট বাচ্চা আছে আর আপনি বেবি শার্ক নামটির সঙ্গে পরিচিত নন। এমন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ১ শতাংশ। সারাবিশ্বের মানুষ কোনো না কোনোভাবে পরিচিত এই বেবি শার্কের সঙ্গে।
ছোট হোক বা বড় সবাই এই গান পছন্দ করেন। অনেকে গুনগুন করে গাইতে শুরু করেন। দেখতে দেখতে এই ভিডিও সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভিডিও ২০১৬ সালের ১৭ জুন ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছিল। এটি তৈরি করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার কোম্পানি পিংকফং।
এটি কোনো বাচ্চা শার্কের ভিডিও নয়। এই ভিডিওতে দেখা যায়, দুটি শিশু শার্ক পরিবারের সঙ্গে নাচছে। এই গানটি গেয়েছেন ১০ বছর বয়সী কোরিয়ান-আমেরিকান গায়িকা হোপ সেগোইন। ২০২০ সালে এই ভিডিও ‘ডেসপাসিত’-কে ছাপিয়ে ইউটিউবের সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভিডিও হয়ে ওঠে। সারা বিশ্বের মন জয় করে নেয় এটি।
ভিডিওটিতে একটি শার্ক পরিবারের গল্প দেখানো হয়েছে-বেবি শার্ক, মাম্মি শার্ক, ড্যাডি শার্ক, গ্র্যান্ডমা শার্ক এবং গ্র্যান্ডপা শার্ক। সবাই একটি মাছের ঝাঁককে অনুসরণ করে,কিন্তু শেষে সেই মাছগুলো নিরাপদে পালিয়ে যায়।
গানের কথা এতটাই আকর্ষণীয় যে মানুষ বারবার এটি শুনতে ও গুনগুন করতে পছন্দ করে। এমনকি ছোটরাও খুব সহজেই এটি মনে রাখতে পারে। এই গানের জনপ্রিয়তা এতটাই হয়েছিল যে এটি শুধু বিনোদন নয়, অনেক স্কুলেও শেখানোর উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।
বেবি শার্ক ড্যান্স ভিডিওতে এখনও পর্যন্ত ১৬.১৫ বিলিয়ন ভিউ হয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় এই সংখ্যা আরও বাড়ছে। এই ভিডিও ইউটিউবে সর্বকালের সর্বাধিক দেখা ভিডিও হয়ে উঠেছে। এই রেকর্ড শুধু শিশুদের বিনোদনের জন্য নয়, ডিজিটাল দুনিয়ার ইতিহাসেও এটি এক বিশাল মাইলফলক। এর জনপ্রিয়তার কারণে এটি বিলবোর্ড হট ১০০-এও স্থান পেয়েছে। এমনকি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও সবচেয়ে বেশি ভিউ হওয়া ভিডিওর রেকর্ড করে।
সূত্র: গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস
কেএসকে/জিকেএস