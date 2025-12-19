গুজব প্রতিরোধে সরকারের বিশেষ সাইবার সেল
ভুয়া তথ্য, বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ও গুজব প্রতিরোধে আগামী জাতীয় নির্বাচন পর্যন্ত একটি বিশেষ সেল গঠন করেছে জাতীয় সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি (এনসিএসএ)।
এই সেল সার্বক্ষণিকভাবে অনলাইন ও সামাজিকযোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ, তথ্য যাচাই-বাছাই এবং সত্যতা নিশ্চিতকরণের কাজ করছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মুহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সেলটি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি), বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে। কোনো তথ্য বা কনটেন্ট সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করার আগে অবশ্যই তার উৎস যাচাই করার পাশাপাশি সন্দেহজনক, উসকানিমূলক বা দেশবিরোধী কনটেন্ট দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে এনসিএসএ-কে অবহিত করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশের সাইবার স্পেসকে নিরাপদ রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। দেশবিরোধী চক্রের ফাঁদে পড়ে ভুল বা ভুয়া তথ্য, ফটো কার্ড এবং ভিডিও প্রচার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি অন্যদেরও সচেতন করতে এনসিএসএ সবাইকে অনুরোধ করেছে। সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জনগণের দ্রুত সহায়তার জন্য এনসিএসএ ২৪/৭ হেল্প লাইন সেবা চালু রয়েছে।
নাগরিকদের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণে বেশ কয়েকটি ই-মেইল অ্যাড্রেস দেওয়া হয়েছে। এসব মেইল অ্যাড্রেসে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে।
[email protected] (জাতীয়, ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গুজব misinformation/disinformation, rumor সংক্রান্ত সব অভিযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য)
[email protected] (ফেক প্রোফাইল, ছবি, অডিও-ভিডিও, অশ্লীল বা ক্ষতিকর কনটেন্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হয়রানি বা প্রতারণা সংক্রান্ত সব অভিযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য)
[email protected] (গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো-CII প্রতিষ্ঠানসমূহের সাইবার হামলা সংক্রান্ত সব অভিযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য)
[email protected] (সকল বিষয়ে দাপ্তরিক যোগাযোগ বা অভিযোগ প্রদানের জন্য)
[email protected] (অনলাইন জুয়ার সংক্রান্ত সকল অভিযোগ বা অফিসিয়াল যোগাযোগের জন্য)
