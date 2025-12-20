  2. আন্তর্জাতিক

স্ত্রীর দুর্নীতির মামলায় আদালতে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট

প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োল/ ছবি : আনাদোলু এজেন্সি

স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে আদালতে হাজিরা দিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োল। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) তিনি আদালতে হাজিরা দিয়েছেন বলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা জানিয়েছেন। তার স্ত্রী বিলাসবহুল উপহারের নিয়ে বিভিন্ন সময় অনেককে অনৈতিক সুবিধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

ইউনাপ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জুলাই মাসে শুরু হওয়া এই মামলায় সাবেক ফার্স্ট লেডি কিম কিয়ন হিকে ঘিরে দুর্নীতি ও অন্যান্য অভিযোগে তদন্ত করা হচ্ছে। এ মামলায় প্রথমবারের মত আদালতে হাজিরা দিয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োল।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইয়োল-এর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগে বলা হয়েছে, তিনি তার স্ত্রীর বিলাসী উপহার গ্রহণের ঘটনা জানতেন এবং তার সহকারী ছিলেন। এসব উপহারের নেওয়ার বিনিময়ে উপহার দেওয়া ব্যক্তিদের বিভিন্ন অবৈধ সুবিধা দিয়েছে ইয়োল।
তবে ইয়োলে-এর আইনজীবী জানিয়েছেন, সাবেক রাষ্ট্রপতি এসব বিষয়ে কিছুই জানতেন না এবং তিনি কাউকে অবৈধ সুবিধা দেননি।

উল্লেখ্য, ইউন ও কিম দুজনেই বর্তমানে গ্রেফতার রয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে আলাদা মামলা হয়েছে। এ মামলা ছাড়াও সেনা আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইউনের বিরুদ্ধে।

সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি

