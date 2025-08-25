  2. তথ্যপ্রযুক্তি

ফোন নম্বর ছাড়াই এই অ্যাপে মেসেজ-কলের সুবিধা পাবেন

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:১৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম হোয়াটসঅ্যাপ। যার বিশ্বে কয়েকশ কোটি ব্যবহারকারী আছে। এবার ইলন মাস্কের এক্সচ্যাট অ্যাপ আসছে হোয়াটসঅ্যাপকে টেক্কা দিতে। বিশ্বের অন্যতম ধনী ইলন মাস্ক এবার নতুন একটি একটি প্রাইভেট কমিউনিকেশন টুল আনছে, যার নাম ‘এক্সচ্যাট’।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এই অ্যাপ ব্যবহারে কোনো ফোন নম্বর লাগবে না। ফোন নম্বর ছাড়াই অ্যাপ থেকে মেসেজ আদান-প্রদান করতে পারবেন। এমনকি কলেও কথা বলা যাবে। এছাড়া ছবি, ফাইল আদান-প্রদান করতে পারবেন। কোনো মেসেজ পাঠানোর পর যদি ইচ্ছা হয় তা আবার দুইজনের কাজ থেকেই ডিলিট করতে পারবেন।

এই অ্যাপটির মূল আকর্ষণ হলো সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা। এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্ষণস্থায়ী বার্তা, যার অর্থ হল বার্তাগুলো দেখার পরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, যেমনটি টেলিগ্রাম বা স্ন্যাপচ্যাটে দেখা হয়।

এতে বিটকয়েনের মতো এনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা জানানো হয়েছে, যদিও বিস্তারিত প্রযুক্তিগত বিবরণ এখনো প্রকাশ করেননি মাস্ক। এছাড়া প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অডিও ও ভিডিও কল করার সুযোগ এবং চার ডিজিটের পাসকোড দিয়ে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সুবিধা।

এক্সচ্যাটের বিটা সংস্করণ বর্তমানে সীমিত সংখ্যক পেইড সাবস্ক্রাইবারদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এক্সচ্যাটকে ‘একেবারে নতুন ধরনের অ্যাপ’ হিসেবে উল্লেখ করে মাস্ক জানান, এটি হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও সিগন্যালের মতো জনপ্রিয় অ্যাপগুলোর সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সূত্র: ফোর্বস

কেএসকে/জেআইএম

