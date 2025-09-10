  2. তথ্যপ্রযুক্তি

মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখবে ফোনের অ্যাপ

প্রকাশিত: ১২:১৭ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ছবি: সংগৃহীত

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ডব্লিউএইচও এর তথ্য মতে, বিশজন লোক, যারা আত্মহত্যার চেষ্টা করে প্রতি তিন সেকেন্ডে তাদের মধ্যে প্রায় একজন প্রাণঘাতী হন। এমনকি প্রতি ৪০ সেকেন্ডে বিশ্বে একজন মানুষ আত্মহত্যা করেন। প্রতি বছর ১০ লাখের বেশি মানুষ মারা যান আত্মহত্যা করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পড়াশোনার চাপ, পরীক্ষায় ব্যর্থতা বা অন্য কোনো মানসিক চাপের ফলে শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত আত্মহত্যা করছে। এগুলো বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

আত্মহত্যার প্রবণতা একজন মানুষের মধ্যে একদিনে তৈরি হয় না। নানান ধরনের মানসিক চাপ, স্ট্রেসের ফলে ধীরে ধীরে এই পথে এগিয়ে যান। এজন্য শরীরের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখা খুবই জরুরি। শুধু নিজের নয়, পরিবার বন্ধু, প্রিয়জন এমনকি সহকর্মীর প্রতিও নজর রাখা আপনার এক প্রকার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে ফোনের অ্যাপ। সারাক্ষণ সবাই ফোন কোনো না কোনো কাজে স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন। আপনার এই স্মার্টফোনই হতে পারে আপনার রক্ষাকবচ। আসুন মানসিক স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে পারে এমন কয়েকটি অ্যাপের কথা জেনে নেওয়া যাক। যেগুলো আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবে এবং সতর্ক করবে নিয়মিত।

সানভেল্লো
এটা এক ধরনের মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাপ।এখানে স্ট্রেস, দুশ্চিন্তা, মন খারাপ, ডিপ্রেশন কমানোর জন্য নানা টুল আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম, মেডিটেশন, ইতিবাচক চিন্তা করার উপায় শেখায়। চাইলে এখানে থেরাপিস্টের সঙ্গে অনলাইনে কথা বলার সুযোগও পাওয়া যায় (কিছু দেশে)। ব্যবহারকারীরা একে অপরের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন, যাতে মনে হয় আপনি একা নন।

হ্যাপিফাই
এটাও মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাপ, তবে একটু মজার ধাঁচে বানানো। এখানে গেম, ছোট ছোট কাজ আর কুইজ আছে। এগুলো খেলতে খেলতে নেগেটিভ চিন্তা কমে আর পজিটিভ মনোভাব বাড়ে। স্ট্রেস কমানো, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো আর ইতিবাচকভাবে জীবনকে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলে।

ক্লাম
এটা মূলত মেডিটেশন ও ঘুমের অ্যাপ। এখানে গাইডেড মেডিটেশন, ঘুমের গল্প, শান্ত সঙ্গীত আছে। যাদের ঘুমের সমস্যা, স্ট্রেস বা মন শান্ত রাখতে চান, তাদের জন্য দারুণ উপযোগী। সহজ করে বললে এই অ্যাপ আপনাকে রিল্যাক্স হতে, ভালো ঘুমাতে আর স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে।

মুডপাথ/মাইন্ডডক
এটা হলো মুড ট্র্যাকিং আর মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার অ্যাপ। আপনি প্রতিদিন আপনার মনের অবস্থা লিখতে পারবেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপ রিপোর্ট তৈরি করে, যা ডাক্তার বা থেরাপিস্টকে দেখানো যায়। সঙ্গে কিছু সিবিটি (চিন্তা বদলানোর টেকনিক) আর মাইন্ডফুলনেস এক্সারসাইজও আছে।

ডেইলিও
এটা খুব সহজ মুড ট্র্যাকার অ্যাপ। শুধু কয়েকটা ইমোজি বা চিহ্ন বেছে নিয়ে জানাতে পারবেন আজ আপনার মুড কেমন ছিল।চাইলে দিনের কাজ বা ঘটনা লিখে রাখতে পারবেন। সময়ের সঙ্গে চার্টে দেখে বোঝা যাবে কোন কাজগুলো করলে আপনার মুড ভালো থাকে।

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

