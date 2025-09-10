  2. তথ্যপ্রযুক্তি

সবচেয়ে পাতলা আইফোন এলো বাজারে, কী আছে এতে

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:২২ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সবচেয়ে পাতলা আইফোন এলো বাজারে, কী আছে এতে
ছবি: সংগৃহীত

বাজারে এলো বহুল কাঙ্ক্ষিত আইফোন ১৭ সিরিজ। এই সিরিজে আইফোন ১৭ , আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স এবং আইফোন ১৭ এয়ার। আইফোন ১৭ সিরিজ লঞ্চে সামনে এল আইফোন ইতিহাসের সবচেয়ে পাতলা ফোন, আইফোন এয়ার।

ফোনটি চওড়ায় মাত্র ৫.৬ মিলিমিটার। ওজন মাত্র ১৬৫ গ্রাম। ৮০ শতাংশ রিসাইকেলড টাইটেনিয়াম দিয়ে তৈরি এই ফোনটি। এই ফোনের ৬.৫ ইঞ্চির সুপার রেটিনা এক্সডিআর ডিসপ্লে রয়েছে যার রেজোলিউশন ১২০ হার্জ পর্যন্ত। ফোনের উভয় দিকেই রয়েছে প্রো-সেরামিক শিল্ড। এর ফলে ফোন ভাঙার সম্ভাবনা আরও চারগুণ কম।

তবে আয়তনে সরু হলেও, অ্যাপেল কর্তৃপক্ষের দাবি আইওএস ২৬-র অ্যাডাপটিভ পাওয়ার ফিচার এবং এন১ ওয়ারলেস চিপ থাকায় এটির ব্যাটারি খরচও কম হবে। ফোনে এআইয়ের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক ব্রুক প্রো স্তরের পারফরম্যান্সের দাবিও করা হয়েছে।

এই ফোনের ব্যাটারি থাকছে ৩১৪৯ এমএএইচ। ফোনের ব্যাক ক্যামেরায় থাকছে ৪৮ মেগাপিক্সেল ফিউসন ক্য়ামেরা সিস্টেম। সঙ্গে ১৮ মেগাপিক্সেল সেন্টার স্টেজ ফ্রন্ট ক্যামেরাও রয়েছে। এই ফোনে বিশ্বজুড়ে উৎপাদিত কোনো মডেলেই সিমের আলাদা কোনো স্লট রাখা হবে না। কেবল ই-সিমই ব্যবহার করা যাবে।

কালো, সাদা, হালকা সোনালি এবং আকাশি নীল, এই চার রঙে পাওয়া যাবে এই ফোনটি। বিশ্ববাজারে এই ফোনের দাম ৯৯৯ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর দাম ১ লাখ ২২ হাজার থেকে শুরু। তবে দেশে এর দাম আরও কিছুটা বেশি হতে পারে।

কেএসকে/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

আইফোন ১৭ আসছে সেপ্টেম্বরে, দাম কত?

আইফোন ১৭ আসছে সেপ্টেম্বরে, দাম কত?

আইফোন
আইফোন ১৭ কবে আসছে, যেসব ফিচার থাকছে

আইফোন ১৭ কবে আসছে, যেসব ফিচার থাকছে

আইফোন
স্প্যাম কল বন্ধে আইফোনে নতুন ফিচার

স্প্যাম কল বন্ধে আইফোনে নতুন ফিচার

আইফোন