টেলিটকে ডিসেম্বরের মধ্যে যুক্ত হচ্ছে আরও ১ হাজার টাওয়ার

টেলিটকে ডিসেম্বরের মধ্যে যুক্ত হচ্ছে আরও ১ হাজার টাওয়ার
রাষ্ট্রীয় মোবাইল ফোন অপারেটর টেলিটকে যুক্ত হচ্ছে আরও এক হাজার নতুন টাওয়ার। চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই এ টাওয়ারগুলো সচল করা হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
পোস্টে তিনি লিখেছেন, অনেকেই টেলিটক নিয়ে জানতে চেয়েছেন। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় সারাদেশে চার হাজারের কম ফোরজি সাইট বা টাওয়ার ছিল। বর্তমানে ফোরজি টাওয়ার ৪ হাজার ৭৬০টি। ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ফোরজি টাওয়ারের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬০টিতে পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব আরও বলেন, আমাদের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১ হাজার ৭৬০টিরও বেশি ফোরজি টাওয়ার রিয়েলাইজ (বাস্তবায়ন) হচ্ছে। পাইপলাইনে মোট ২ হাজার ৪২০ টাওয়ার চালু করার প্রক্রিয়া চলমান।
এএএইচ/এমকেআর