রেমিট্যান্স সংগ্রহে রূপালী ব্যাংকের অভাবনীয় সাফল্য

প্রকাশিত: ০৩:৪১ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামের হাতে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্স সংগ্রহে দেশের পুরো ব্যাংকিং খাতে অষ্টম স্থান অর্জন করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংক পিএলসি। কার্যকর গভর্ন্যান্স, আধুনিক ও সহজলভ্য রেমিট্যান্স সেবা এবং প্রবাসী গ্রাহকদের আস্থার ফলেই এ সাফল্য এসেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ও প্রবাসী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রেমিট্যান্সে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে রূপালী ব্যাংককে এ সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী মো. ওয়াহিদুল ইসলামের হাতে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

ব্যাংকটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রবাসী আয় দেশে আনতে সহজ ও নিরাপদ সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ডিজিটাল রেমিট্যান্স চ্যানেল সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে প্রবাসীদের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

রূপালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে, ভবিষ্যতেও প্রবাসী গ্রাহকদের জন্য আরও উদ্ভাবনী ও সময়োপযোগী সেবা চালু করে দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের অবদান বাড়াতে ভূমিকা রাখবে।

