স্টারলিংকের অনুমোদিত রি-সেলার হলো গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার

স্টারলিংকের অনুমোদিত রি-সেলার হলো গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার
বাংলাদেশে স্টারলিংকের অনুমোদিত রি-সেলার নিযুক্ত হয়েছে প্রিমিয়াম টেক ও লাইফস্টাইল রি-টেইলার ‘গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার’। প্রতিষ্ঠানটির সব আউটলেট থেকে সরাসরি গ্রাহকরা এখন স্টারলিংকের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সলিউশন কিনতে পারবেন। এছাড়া তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.gadgetandgear.com থেকে সেবা পাওয়া যাবে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়েছে, স্পেসএক্সের তৈরি স্টারলিংক একটি অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা, যা প্রত্যন্ত ও অনুন্নত এলাকাতেও দ্রুত গতির, কম বিলম্বের সংযোগ সরবরাহ করছে। এ অংশীদারত্বের মাধ্যমে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার বাংলাদেশি গ্রাহক, ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে বিশ্বমানের প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলো।
গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের হেড অব মার্কেটিং মো. ইরফানুল হক খান বলেন, গ্রাহকদের বিশ্বমানের প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। স্টারলিংকের অফিসিয়াল রি-সেলার হিসেবে দেশের সব অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবার ঘাটতি কমিয়ে নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেট সংযোগ সরবরাহ করতে ভূমিকা রাখতে পারবো।
স্টারলিংকের যেসব কিট পাওয়া যাবে
স্টারলিংক মিনি কিট: যারা প্রতিনিয়ত ট্রাভেল (ভ্রমণ) করেন এবং মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য পোর্টেবল সমাধান। দাম ২৬ হাজার ৫০০ টাকা।
স্টারলিংক স্ট্যান্ডার্ড কিট: বাড়ি এবং এসএমই ব্যবসার জন্য সহজ সমাধান। দাম ৪৯ হাজার ৫০০ টাকা।
স্টারলিংক ফ্ল্যাট হাই-পারফরমেন্স কিট: যাদের উচ্চগতির, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থিতিশীল ইন্টারনেট সংযোগ এবং মোবিলিটি প্রয়োজন তাদের জন্য। দাম ১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা।
