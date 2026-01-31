  2. রাজনীতি

ঢাকা-১৭: তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগে শামিলা রহমান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৩ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করছেন শামিলা রহমান সিঁথি

ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের চেয়ারপারসন তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছেন মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী শামিলা রহমান সিঁথি।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় শাহাজাদপুরের সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মেহনাজ মান্নানসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

গণসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শামিলা রহমান সিঁথি শাহাজাদপুর এলাকা ছাড়াও গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে লিফলেট বিতরণ করেন।

কেএইচ/ইএ

