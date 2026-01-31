ঢাকা-১৭: তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগে শামিলা রহমান
ঢাকা-১৭ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের চেয়ারপারসন তারেক রহমানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছেন মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর সহধর্মিণী শামিলা রহমান সিঁথি।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় শাহাজাদপুরের সুবাস্তু নজর ভ্যালি মার্কেটের সামনে থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়।
কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার মেহনাজ মান্নানসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
গণসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে শামিলা রহমান সিঁথি শাহাজাদপুর এলাকা ছাড়াও গুলশান ডিএনসিসি মার্কেটে লিফলেট বিতরণ করেন।
কেএইচ/ইএ