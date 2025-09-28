  2. তথ্যপ্রযুক্তি

দেশে প্রথম এআই-ভিত্তিক গ্রাহক সেবা চালু করলো বাংলালিংক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এআই ব্যবহার করে গ্রাহকদের সমস্যা শনাক্ত করবে বাংলালিংক

দেশের টেলিকম খাতে প্রথমবারের মতো এআইচালিত গ্রাহক সহায়তা ব্যবস্থা চালু করেছে বাংলালিংক। মোবাইল অপারেটরটি বলছে, এ উদ্যোগ গ্রাহকসেবায় নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং এটি বাংলালিংকের এআই ভিত্তিক উদ্ভাবনের প্রতি প্রতিশ্রুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

নতুন এ ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে গ্রাহকদের সমস্যাগুলো শনাক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে ন্যূনতম মানব হস্তক্ষেপে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযোগ জানানো যায়। এটি হ্যান্ডসেট, সিমকার্ড এবং নেটওয়ার্কের অবস্থা বিশ্লেষণ করে গ্রাহকের জন্য রিপোর্ট তৈরি করে দেয়।

যদি সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে সিস্টেমটি নিজেই গ্রাহককে অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করে এবং তা পরে একটি ‘লাইভ এজেন্ট’-এর কাছে সমাধানের জন্য হস্তান্তর করা হয়।

অদূর ভবিষ্যতে এই সিস্টেমে আরও অভিযোগ ক্যাটাগরি সংযুক্ত করা হবে, যার মাধ্যমে এই বুদ্ধিমান প্রক্রিয়া আরও দ্রুত, স্মার্ট এবং নিখুঁত গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করবে, যা দেশের টেলিকম খাতে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।

বাংলালিংকের কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স টিম এই ব্যবস্থা এমনভাবে ডিজাইন করেছে যেন গ্রাহকরা প্রকৃত অর্থেই তাৎক্ষণিক পরিষ্কার ধারণা, পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং যেকোনো সময় সহায়তা পেতে পারেন। এর ফলে গ্রাহকরা আরও দ্রুত সমাধান পাবে এবং সেবার প্রতিটি ধাপে আরও নির্বিঘ্ন গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হবে।

বাংলালিংকের চিফ করপোরেট ও রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তাইমুর রহমান বলেন, আমরা সবসময় গ্রাহকের পথচলা আরও স্মার্ট ও সহজ করতে চেষ্টা করি। আমাদের গ্রাহককেন্দ্রিক পরিকল্পনার আরেকটি পদক্ষেপ হলো এ নতুন এআই-চালিত অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এটি তাৎক্ষণিক সমস্যা নির্ণয় ও অভিযোগ তৈরিতে সক্ষম; যার ফলে সঠিকভাবে আরও দ্রুত ও অনায়েসে সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এই উদ্ভাবন আমাদের গ্রাহক-কেন্দ্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন। এখানে আমরা প্রতিটি ধাপে বুদ্ধিমত্তা সংযোজন করে চলেছি। গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়াতে এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে আমরা এআই-এর ব্যবহার আরও বিস্তৃত করবো।

