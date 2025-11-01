  2. তথ্যপ্রযুক্তি

এক এনআইডিতে ১০ সিমের বেশি থাকলেই বন্ধ, কার্যকর আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪৭ এএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) বিপরীতে ১০টির বেশি সিম থাকলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) থেকে এই কার্যক্রম শুরু করেছে অপারেটরগুলো। ডিসেম্বর মাসজুড়ে চলবে এ কার্যক্রম। এসময়ে ২৬ লাখ গ্রাহকের ৬৭ লাখ সিম বন্ধ করা হবে।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দেশে একটি এনআইডির বিপরীতে ১০টির বেশি সিম চালু রাখা যাবে না বলে জানান বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী। গত বুধবার (২৯ অক্টোবর) বিকেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

বিটিআরসি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) মো. এমদাদ উল বারী জানান, গ্রাহকের সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে অনিবন্ধিত বা অতিরিক্ত সিম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে আসবে বলে আশা করছি।

এর আগে, গত ৩০ জুলাই বিটিআরসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, একজন ব্যক্তির নামে ১০টির বেশি সিম থাকলে অতিরিক্ত সিমগুলো আগামী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরের কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে ডি-রেজিস্ট্রার করতে হবে। *১৬০০১# ডায়াল করে নিবন্ধিত সিমের তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানায় বিটিআরসি।

বিটিআরসি সূত্র জানায়, আগে একজন গ্রাহক একটি এনআইডির বিপরীতে সর্বোচ্চ ১৫টি সিম নিবন্ধন করতে পারতেন। গত মে মাসে আন্তর্জাতিক অনুশীলন ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থ বিবেচনা করে একজন গ্রাহকের নামে সর্বোচ্চ নিবন্ধনযোগ্য সিম সংখ্যা ১৫ থেকে কমিয়ে ১০টি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিটিআরসির সিদ্ধান্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে পাঠালে তাতে অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে সর্বোচ্চ ১০টি সিমই নিবন্ধন করা যাবে।

