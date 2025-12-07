দেশে যাত্রা শুরু করলো বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড টিসিএল
দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ইলেকট্রনিক্স ও স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্স নির্মাতা টিসিএল গ্লোবাল মার্কেটিং কোম্পানি লিমিটেড। প্রযুক্তি খাতে অগ্রসরমুখী প্রতিষ্ঠান ডিএক্স গ্রুপ টিসিএলের একমাত্র অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির বিপণন, বিতরণ ও স্থানীয় উৎপাদনের দায়িত্ব পালন করবে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রাজধানীর হোটেল শেরাটনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টিসিএলের বাংলাদেশের বাজারে আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘটে। অনুষ্ঠানে টিসিএলের বাংলাদেশের বাজার সম্ভাবনা, দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতা তুলে ধরা হয়।
টিসিএল জানায়, বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিনসহ একাধিক স্মার্ট গৃহস্থালি পণ্য উৎপাদন করা হবে।
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, আন্তর্জাতিক মান ও সাশ্রয়ী মূল্যের সমন্বয়ে দেশের ভোক্তাদের আরও সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রতিষ্ঠানটি।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএক্স গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা দেওয়ান কাননসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ কর্মকর্তা, টিসিএল প্রতিনিধি, বিভিন্ন করপোরেট পার্টনার, ইনফ্লুয়েন্সার ও জনপ্রিয় ইউটিউবাররা।
টিসিএল-এর রিজিওনাল সেলস ডিরেক্টর, (টিসিএল গ্লোবাল) মিস ক্যারল টিসিএলের ইতিহাস, বাংলাদেশে এর মিশন ভিশন নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ মার্কেটে আমরা অফিসিয়ালি আসতে পেরে আনন্দিত। আমরা আশা করি এ দেশের মানুষ ডিএক্স গ্রুপের মাধ্যমে বাজারে আসা টিসিএল পণ্য ব্যবহার করে ভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন, টিসিএলের সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ম্যানেজার জেনসন ওয়াং এবং টিসিএলের সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ম্যানেজার (টিভি) ফ্র্যাংক ঝুআং।
ডিএক্স গ্রুপের সিইও দেওয়ান কানন বলেন, বাংলাদেশ এখন প্রযুক্তি পণ্যের দ্রুত বর্ধনশীল বাজার। টিসিএলের মতো একটি বৈশ্বিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে দেশের মানুষের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তি পৌঁছে দিতে পারা আমাদের জন্য গর্বের। স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আমরা শিল্পখাতে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবো এবং কর্মসংস্থানসহ প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখবো।
টিসিএলের প্রতিনিধিরা জানান, বাংলাদেশ তাদের জন্য একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বাজার। স্থানীয় উৎপাদন কাঠামো গড়ে তুলতে তারা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে, যা ভোক্তাদের জন্য পণ্য বৈচিত্র্য, মান এবং মূল্য—সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী মডেল রুকাইয়া জাহান চমক, ইনফ্লুয়েন্সার টুইংক ক্যারলসহ অনেকে।
জানা গেছে, ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত চীনের এই বৈশ্বিক প্রযুক্তি ব্র্যান্ড বর্তমানে বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশ ও অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্যানেল প্রযুক্তি, টেলিভিশন এবং এয়ার কন্ডিশনার বাজারে টিসিএল বৈশ্বিক শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে এবং অন্যান্য স্মার্ট হোম অ্যাপ্লায়েন্সেও দ্রুত সম্প্রসারণ করছে।
