আছড়ে পড়ায় গিনেজ রেকর্ডজয়ী ফোন দেশে

আছড়ে পড়ায় গিনেজ রেকর্ডজয়ী ফোন দেশে
টেকসই ও শক্তিশালী পারফরমেন্সের পরীক্ষায় রেকর্ড জয় করেছে স্মার্টফোনটি। ‘হাইয়েস্ট স্মার্টফোন ড্রপ’ ক্যাটাগরিতে নাম তুলেছে গিনেজ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে। পরীক্ষার সময় ৬ দশমিক ১৩৩ মিটার ওপর থেকে ফেলে দেওয়ার পরও অক্ষত ছিল অনার-এর এক্স৯ডি। ফোনটি এসেছে বাংলাদেশের বাজারে।
টেকসই ও নির্ভরযোগ্য স্মার্টফোনের গ্রাহকদের জন্য একই সঙ্গে স্টাইল ও উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দিয়ে বানানো হয়েছে ‘এক্স নাইন ডি’। গতকাল (৪ জানুয়ারি) রোববার এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দেশের বাজারে এক্স৯ডি স্মার্টফোনটি উন্মোচন করলো বৈশ্বিক প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অনার বাংলাদেশ। নিজেদের তৈরি সর্বশেষ এ স্মার্টফোন স্থায়িত্ব ও ব্যাটারি পারফরমেন্সে নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে বলে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠানটির।
অনুষ্ঠানে ক্রিকেট তারকা সাইফ হাসানকে অনার বাংলাদেশের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করা হয়। অনারের ব্র্যান্ড ভ্যালু ও ব্র্যান্ডটির প্রতি তরুণ স্মার্টফোনপ্রেমীদের আস্থা বাড়াতে অনারের সঙ্গে কাজ করবেন সাইফ হাসান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনার বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ল্যাং গুও, বিজনেস হেড আবদুল্লাহ আল মামুন, ডেপুটি কান্ট্রি ম্যানেজার মুজাহিদুল ইসলাম প্রতিষ্ঠানটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পাশাপাশি অনারের ডিলার পার্টনার এবং শীর্ষস্থানীয় টেক ও লাইফস্টাইল ইনফ্লুয়েন্সাররাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনার বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার ল্যাং গুও বলেন, ‘আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে শুরু করেছিলাম। ক্রেতাদের সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। বাংলাদেশে কারখানা করেছি। এবার আমরা অনেক দূরে যেতে চাই।’
নতুন এ ডিভাইসের বিস্তারিত বড় পর্দায় তুলে ধরেন অনারের কর্মকর্তারা। সেই সঙ্গে দেখানো হয় ইনফ্লুয়েন্সারদের করা ড্রপ, স্ক্র্যাচ, ওয়াটার ও মাড টেস্ট। অনার এক্স৯ডি ফোনে রয়েছে ১২ জিবি র্যাম ও ২৫৬ জিবি স্টোরেজ। ফোনটির বাজার মূল্য ৪৬ হাজার ৯৯৯ টাকা। ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত স্মার্টফোনটি অগ্রিম বুকিং দেওয়া যাবে। আগ্রহী ক্রেতারা অনারের এক্স সিরিজের সর্বশেষ স্মার্টফোনটি সবার আগে ব্যবহারের সুযোগ পাবেন।
আরএমডি