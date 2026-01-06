  2. তথ্যপ্রযুক্তি

এনইআইআর নিয়ে বিটিআরসির বিশেষ সতর্কবার্তা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
এনইআইআর নিয়ে বিটিআরসির বিশেষ সতর্কবার্তা

ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সেবা নিয়ে বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এ সেবা গ্রহণে নির্ধারিত ওয়েবসাইট ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিটিআরসিস অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনইআইআরসংক্রান্ত সকল সেবা গ্রহণের জন্য শুধু বিটিআরসির নির্ধারিত ওয়েবসাইট neir.btrc.gov.bd ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

এতে আরও বলা হয়, অননুমোদিত কোনো ওয়েবসাইট বা লিংকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না। বিভ্রান্তিকর কোনো লিংকের মাধ্যমে এনইআইআর সেবা গ্রহণে কোনো রকম ফি প্রদান করবেন না। বিনামূল্যে এনইআইআরসংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ইএইচটি/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।