এনইআইআর নিয়ে বিটিআরসির বিশেষ সতর্কবার্তা

এনইআইআর নিয়ে বিটিআরসির বিশেষ সতর্কবার্তা
ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) সেবা নিয়ে বিশেষ সতর্কবার্তা দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এ সেবা গ্রহণে নির্ধারিত ওয়েবসাইট ব্যবহার করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিটিআরসিস অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে এ অনুরোধ জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনইআইআরসংক্রান্ত সকল সেবা গ্রহণের জন্য শুধু বিটিআরসির নির্ধারিত ওয়েবসাইট neir.btrc.gov.bd ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
এতে আরও বলা হয়, অননুমোদিত কোনো ওয়েবসাইট বা লিংকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করবেন না। বিভ্রান্তিকর কোনো লিংকের মাধ্যমে এনইআইআর সেবা গ্রহণে কোনো রকম ফি প্রদান করবেন না। বিনামূল্যে এনইআইআরসংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
ইএইচটি/বিএ/জেআইএম