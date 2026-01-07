প্রাইম গ্রাহকদের জন্য ফ্যামিলি প্যাক চালু করলো গ্রামীণফোন
পোস্টপেইড সংযোগ ব্যবহারকারী প্রাইম গ্রাহক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আকর্ষণীয় ফ্যামিলি প্যাক চালু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী কোম্পানি গ্রামীণফোন। প্রিপেইড গ্রাহকরাও প্রাইমে মাইগ্রেশন করে এই প্যাকটি কিনতে পারবেন।
গ্রাহকরা গ্রামীণফোনের ফ্যামিলি প্যাক কিনে পরিবারের দুই থেকে পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে ইন্টারনেট ও মিনিটসহ আরও নানা সুবিধা শেয়ার করতে পারবেন। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গ্রামীণফোন এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পরিবারের একজন সদস্য আলাদাভাবে অন্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্টারনেট ও মিনিট প্যাক কিনে থাকেন। নতুন ফ্যামিলি প্যাকের মাধ্যমে গ্রামীণফোন এই কাজটিকে আরও সহজ করেছে। একাধিক প্যাক কেনার ঝামেলা দূর করে একটি মাত্র ফ্যামিলি প্যাকের মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্যকে নির্বিঘ্নে সংযুক্ত থাকার সুযোগ দিচ্ছে কোম্পানিটি।
বিজ্ঞপ্তিতে গ্রামীণফোন আরও জানায়, গ্রাহকরা মাইজিপি অ্যাপ, রিটেল অথবা ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে অনন্য এই সেবাটি গ্রহণ করতে পারবেন। ইন্টারঅ্যাক্টিভ এই জার্নিতে চাহিদা অনুযায়ী ইন্টারনেট ও মিনিট বরাদ্দ করা, সদস্য পরিবর্তন, সদস্যদের প্রয়োজন ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণসহ আরও নানা সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা।
গ্রামীণফোনের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার (সিপিও) সোলায়মান আলম বলেন, গ্রাহকদের জন্য এ ধরনের সেবা নিয়ে আসা টেলিকম প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে একটি অনন্য উদ্ভাবন। ফ্যামিলি প্যাকের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হলো আরও বেশি সুবিধা এবং সাশ্রয় নিশ্চিত করা, যাতে পরিবারগুলো কোনো দুশ্চিন্তা ছাড়াই সবসময় একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে।
ইএইচটি/এমএমকে