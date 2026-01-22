  2. তথ্যপ্রযুক্তি

টেলিফোন শিল্প সংস্থা পরিদর্শন করলেন ফয়েজ আহমদ

প্রকাশিত: ০৫:২৪ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার (টেশিস) কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত টেশিস কার্যালয় ঘুরে দেখেন তিনি। ফয়েজ তৈয়্যব প্রতিষ্ঠানটির চলমান কার্যক্রম, উৎপাদন সক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হ‌ওয়ার পাশাপাশি কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

পরিদর্শনকালে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আত্মনির্ভরতা অর্জনে বাংলাদেশ টেলিফোন শিল্প সংস্থার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেশিসকে আরও কার্যকর ও আধুনিক করে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

মিটারে সিম দেওয়ার বিষয়ে বিশেষ সহকারী বলেন, মিটারে ২-জির পরিবর্তে ৪-জি, ৫-জি সিম দিন, এক্ষেত্রে বিটিসিএল থেকে আইওটি সিম সংগ্রহ করলে খরচ কম হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রোডাক্ট লাইন স্লিম এবং এফিসিয়েন্ট রাখতেও তিনি কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন।

মতবিনিময় সভায় টেশিস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মনোয়ার হোসেন মোল্লা, মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ রায়সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

