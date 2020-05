ফেসবুকে এই সংকেতগুলোর অর্থ কী?

সময় বদলে গেছে। ফেসবুক ছাড়া যেন এক মূহুর্ত চলে না। ব্যস্ততাও বেড়েছে ফেসবুকে।

শটকাট ভাষা বেশ জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমে। মনে করুন আপনি কাউকে বললেন, তাড়াতাড়ি কর। তাহলে ফেসবুকে আপনার বলা উচিত, ASAP (As soon as possible) কর। কিংবা কোনও কিছুতে আপনার খুব হাসি পেল। এবার সেটা আপনি টেক্সটে লিখবেন হাসির স্মাইলি।

যদি খুব জোরে হাসি পায় আপনার লেখা উচিত LOL (laugh out loud)। এরকমই চলছে ফেসবুক, টুইটার, সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে। যে গুলোকে ভার্চুয়াল দুনিয়ায় বলা হয় Internet Slang Words বা Computer Slang।

জেনে নিন এমনই কিছু Internet Slang Words-এর কথা। যেগুলো আপনার কাজে লাগতে পারে।

খুব উপভোগ করার পরামর্শ দিতে

YOLO – You Only Live Once

—————

সত্যি কথা বলার আগে

TBH – To Be Honest

—————

আপনি সত্যিই জানি না বলতে

IONO – I Don’t Know

————

আর দরকার নেই বলতে

SNM – Say No More

———

কথা বলতে চাইলে

TTY – Talk To You

———

মনের মিল হলে

H2H – Heart To Heart

———

ইয়ার্কি মারার পর

IJK – I’m Just Kidding

———

শুভেচ্ছা জানাতে

GL – Good Luck

———

দ্বিধা কাটাতে

DBA – Don’t Bother Asking

———

তাড়াতাড়ি করার কথা বললে

QAP – Quick As Possible

———

কোনও কিছুর খুব গুরুত্ব বোঝাতে

VBD – Very Big Deal

———-

বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সময়

FHO– Friends Hanging Out

———

কাউকে কোনও কিছু জানাতে হলে

INCYDK — In Case You Didn’t Know

———

কোনও কিছু বলতে বা দেখাতে না চাইলে

403 - Deny Access To

———

কাউকে ধন্যবাদ জানাতে হলে

YSVW — You’re So Very Welcome

———

কোনও বড় লেখার অনিচ্ছা প্রকাশ করলে

TLTR — Too Long To Read

———

জানি না বলতে

———

কোনও কিছু স্বীকার করতে

