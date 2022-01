ফেসবুকে ফ্রেন্ড লিস্ট লুকিয়ে রাখুন সহজেই

দিন দিন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক ব্যবহারকারীদের জন্য আরও সহজ হচ্ছে। ব্যক্তিগত তথ্য যেমন লুকিয়ে রাখা যায় তেমনি চাইলেই যে কোনো কিছু শেয়ারও করা যায়। শুধু যোগাযোগের মাধ্যমই নয়,আয়ের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে সাইটটি।

অ্যাকাউন্ট লক করার পাশাপাশি চাইলে আপনার ফ্রেন্ডলিস্টও হাইট করে রাখতে পারবেন অন্যদের থেকে। ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট এর প্রাইভেসি সেটিংস মোট তিনটি- পাবলিক, ফ্রেন্ডস অনলি ও অনলি মি। এর মধ্যে পাবলিক নির্বাচন করলে যে কোনো ফেসবুক ইউজার আপনার ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট দেখতে পারবে।

আবার ফ্রেন্ডস অপশন সেট করলে সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফেসবুকে যারা আপনার বন্ধু হিসেবে এড আছে, তারা দেখতে পাবেন। আর অনলি মি সেট করলে আপনি ছাড়া কেউই আপনার ফেসবুকের ফ্রেন্ড লিস্ট দেখতে পাবেনা।

তবে আপনি যদি সবার কাছ থেকে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট হাইড করতে চান। তাহলে “Only Me” অপশনটি প্রাইভেসি হিসেবে সেট করুন।

কম্পিউটারে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট হাইড করবেন যেভাবে-

> যে কোনো ব্রাউজার থেকে facebook.com লিংকে প্রবেশ করুন

> ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লগইন করা না থাকলে লগইন করে নিন

> এরপর উপরে ডানদিকের কর্নারে থাকা ডাউন অ্যারো তে ক্লিক করুন

> অ্যারো তে ক্লিক করার পর “Settings & Privacy” সিলেক্ট করুন

> এরপর “Settings” সিলেক্ট করুন

> সেখানে থাকা লেফট মেন্যু হতে “Privacy” সিলেক্ট করুন

> How People Find and Contact You সেকশন থেকে “Who can see your friends list” এর পাশে থাকা “Edit” এ ক্লিক করুন

> ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট হাইড করতে ড্রপ ডাউন মেন্যু থেকে “Only Me” সিলেক্ট করে সেভ করুন

> এরপর প্রোফাইলে প্রবেশ করে কভার ফটো এর নিচে থাকা থ্রি-ডট মেন্যু থেকে View As অপশন সিলেক্ট করে চেক করে দেখুন পাবলিক ভিউ তে আপনার প্রোফাইল কেমন দেখাচ্ছে।

মোবাইলে ফেসবুক ফ্রেন্ড লিস্ট হাইড করবেন যেভাবে-

> ফেসবুক অ্যাপে প্রবেশ করে থ্রি-হরাইজেন্টাল লাইন, অর্থাৎ মেন্যুতে ট্যাপ করুন

> নিচের দিকে স্ক্রল করে “Settings & Privacy” তে ট্যাপ করুন

> এরপর “Settings” সিলেক্ট করুন

> এরপর ফেসবুক সেটিংস মেন্যুতে নিচের দিকে স্ক্রল করুন ও “How People Find and Contact You” অপশনে ট্যাপ করুন

> “Who can see your friends list” অপশনে ট্যাপ করুন

> এরপর ফ্রেন্ড লিস্ট হাইড করতে “Only Me” সিলেক্ট করুন

কেএসকে/জিকেএস