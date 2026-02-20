নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে ঢাবি উপাচার্যের সৌজন্য সাক্ষাৎ০৬:৫১ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান নবনিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন...
বিগত সরকারের অনিয়ম-বদলি বাণিজ্য খতিয়ে দেখা হবে: শিক্ষামন্ত্রী০২:১২ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
বিগত সরকারের আমলে যারা শিক্ষাখাতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও বদলি-বাণিজ্য করেছেন তা খতিয়ে দেখা হবে। নিরীক্ষণ করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে...
এমপিও শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো নিয়ে যা বললেন শিক্ষামন্ত্রী০৩:১৪ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘এটা আমরাও জানি, আপনারাও জানেন যে, শিক্ষকদের বেতনের কী অবস্থা! আমরা পথচলা শুরু করলাম। সামনে এ নিয়ে কাজ করবো। আশা করি...
কারিকুলাম পরিবর্তন নয়, রিভিউ করা হবে: শিক্ষামন্ত্রী০৩:১১ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
শিক্ষাখাতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা কারিকুলাম। একের পর এক কারিকুলাম পরিবর্তনে শিক্ষার্থীরা দিশেহারা। প্রশিক্ষণ সংকটে শিক্ষকরাও বিপাকে। তবে আগামীতে কারিকুলাম পরিবর্তন নয়...
নকল-প্রশ্নফাঁস আর ফিরে আসবে না: শিক্ষামন্ত্রী০২:৫৪ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, নকল ও প্রশ্নফাঁস আর ফিরে আসবে না। অতীতে দায়িত্ব পালনকালে নকল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল; এবারও কঠোর নজরদারি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গণে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হবে...
শিক্ষাখাতে শুধু জাম্প না, বড় বড় জাম্প লাগবে: শিক্ষামন্ত্রী০২:৪৬ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বুধবার
শিক্ষাখাতকে স্থিতিশীল ও গতিশীল করতে শুধু জাম্প না, বড় বড় জাম্প দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন নতুন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এহছানুল হক মিলন...
আজকের আলোচিত ছবি: ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬০২:২০ পিএম, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, বৃহস্পতিবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।