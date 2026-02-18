এমপিও শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো নিয়ে যা বললেন শিক্ষামন্ত্রী

এমপিও শিক্ষকদের বেতন বাড়ানো নিয়ে যা বললেন শিক্ষামন্ত্রী
দেশের ৯২ শতাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বেসরকারি। এর মধ্যে অধিকাংশই এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্কুলপর্যায়ের শিক্ষকরা মাত্র সাড়ে ১২ হাজার টাকা বেতনে শিক্ষকতা শুরু করেন। নিম্ন বেতনের চাকরি করায় শিক্ষকদের মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়।
নতুন সরকার এমপিও শিক্ষকদের বেতন বাড়াবে কি না- এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘এটা আমরাও জানি, আপনারাও জানেন যে, শিক্ষকদের বেতনের কী অবস্থা! আমরা পথচলা শুরু করলাম। সামনে এ নিয়ে কাজ করবো। আশা করি, ভালো কিছু করতে পারবো।’
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উপাচার্য ও শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণ এবং দুর্নীতি প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আর পেছনে ফিরতে চাই না, সামনে এগিয়ে যেতে চাই। আগে কী হয়েছে, কারা কী দুর্নীতি করেছেন, সেগুলোতে নজর দিয়ে পড়ে থাকতে চাই না। এখন আমরা কাজ করবো। সেই কাজের জবাবদিহি আমরা করবো। আমি এবং আমাদের প্রতিমন্ত্রী আপনাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াবো।’
শিক্ষাখাতে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কী দেখছেন- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এ কাজটা শিক্ষাখাত থেকে করতে হবে।’
এএএইচ/ইএ