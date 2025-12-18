হাদির হামলাকারীদের দেশত্যাগ ফিলিপের হয়ে সীমান্ত পারাপারের কাজটি করেন সিবিয়ন ও সঞ্জয়০৭:১৭ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হামলাকারীদের দেশত্যাগে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার সিবিয়ন দিউ ও সঞ্জয় চিসিম জানিয়েছেন, ফিলিপ নামের একজনের হয়ে তারা সীমান্ত পারাপারের কাজটি করেছেন...
হাদিকে হত্যাচেষ্টা হামলাকারীদের সহযোগী সিবিয়ন ও সঞ্জয় ৩ দিনের রিমান্ডে০৬:২৫ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের পালাতে সহযোগিতার অভিযোগে গ্রেফতার দুজনের তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত...
খুলনায় ভারতীয় কনস্যুলেট অভিমুখে ছাত্র-জনতার মার্চ০৬:১৭ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
জুলাই যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদ এবং ভারতের মাটিতে বাংলাদেশের অপরাধীদের আশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে খুলনায় ‘মার্চ টু ভারতীয় কনস্যুলেট অফিস’ কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা...
উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা০৫:৪২ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির অকুতোভয় যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির চিকিৎসার দেখভালের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা...
ইনকিলাব মঞ্চ সিঙ্গাপুরেই হাদির অস্ত্রোপচারের অনুমতি দিয়েছে পরিবার০৪:২৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
মাথায় গুলিবিদ্ধ শরিফ ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরেই অস্ত্রোপচার চালানোর অনুমতি দিয়েছে পরিবার। তার সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানায়....
ওসমান হাদির সুস্থতা কামনায় ঢাবিতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল০৩:৪০ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদির সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ‘স্টুডেন্ট ফর সভরেন্টি’ নামক একটি সংগঠন।...
হাদিকে হত্যাচেষ্টা ‘আমি শুধু গাড়ি ভাড়া দিয়েছি, এর বাইরে কোনো অপরাধে জড়িত নই’০৯:০৩ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যাচেষ্টা মামলার প্রধান আসামি ফয়সাল করিম মাসুদকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে...
হাদিকে হত্যাচেষ্টা শুটার ফয়সালের বাবা-মায়ের দায় স্বীকার, কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ০২:৩৯ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ফয়সল করিম মাসুদ ওরফে দাউদ খানের বাবা-মা আদালতে অপরাধে সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছেন...
আইন উপদেষ্টা ফয়সাল করিম মাসুদের জামিনের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্পর্ক ছিল না১২:৩১ এএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, হাদির ওপর হামলাকারী ফয়সাল করিম মাসুদের জামিনের সঙ্গে আইন মন্ত্রণালয়ের কোনো সম্পর্ক ছিল না...
হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন, দেশবাসীকে শান্ত থাকার আহ্বান১০:৪৬ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন...
আজকের আলোচিত ছবি: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫০৫:০৬ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।
আজকের আলোচিত ছবি: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫০৫:০৩ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার
দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতি মুহূর্তে ঘটছে কত রকম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে আজকের আলোচিত ছবি।
ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে শাহবাগ অবরোধ০৩:৩৩ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে শাহবাগ মোড়ে অবরোধ করেছেন ছাত্র শক্তি। ছবি: মাহবুব আলম
ওসমান হাদি ইস্যুতে উত্তাল সচিবালয় এলাকা০২:২৪ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা–৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে সচিবালয় এলাকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে সাদিক কায়েমের নেতৃত্বে ডাকসু নেতারা মিছিল নিয়ে সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হলে পুলিশের একাধিক ব্যারিকেড ভেঙে পড়ে। এ সময় সচিবালয় রোডজুড়ে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা, সৃষ্টি হয় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। ছবি: মাহবুব আলম