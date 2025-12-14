হাদির ওপর হামলা

সেই মোটরসাইকেলের মালিক হান্নানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৩:১১ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সেই মোটরসাইকেলের মালিক হান্নানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি শনাক্ত করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী। মোটরসাইকেলটির মালিক সন্দেহে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে আব্দুল হান্নান (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুযায়ী, আব্দুল হান্নান চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বাবার নাম মো. আবুল কাশেম। তবে হান্নানের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। গত প্রায় ১০ বছর ধরে ঢাকায় মা-স্ত্রীসহ বসবাস করেন হান্নান।

হান্নানের গ্রামবাসী বলেন, দীর্ঘদিন আগে পারিবারিক কলহের জেরে হান্নানের বাবা আবুল কাশেমের সঙ্গে তার মা মোছা. ফুরকোন বেগমের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে একাই হান্নানকে মানুষ করেন মা ফুরকোন বেগম। বর্তমানে মা-ছেলেসহ পরিবারের সবাই ঢাকায় বসবাস করেন।

সেই মোটরসাইকেলের মালিক হান্নানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে

হান্নানের ছোটবেলার বন্ধু মো. জসিম বলেন, হান্নান কোনো দিন কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে জড়িত ছিল না। কোনো দল সে করেনি। তবে এই গ্রামে ঈদের সময়ে সে মোটরসাইকেল নিয়ে আসত। কিন্তু কিছুদিন আগে শুনেছি এই মোটরসাইকেলটি বিক্রি করে দিয়েছে। তবে আজ হঠাৎ দেখছি স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি নাকি হান্নানের। এজন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হান্নানের মামি মোসা. শুকতারা বলেন, হান্নান ছোট থেকে সাধারণ একজন ব্যক্তি। সে কোনো দলের সঙ্গে জড়িত নয়। সে খুব কষ্ট করে বড় হয়েছে। পরে ঢাকায় গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ শুরু করে। এখন সে রাজমিস্ত্রির ঠিকাদার হয়ে কাজ করে। বউ-স্ত্রী নিয়ে ঢাকায় বসবাস করে।

সেই মোটরসাইকেলের মালিক হান্নানের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য নুরুল ইসলাম বলেন, হান্নান অনেকদিন ধরেই ঢাকায় থাকে। তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। ফেসবুকে দেখে চিনতে পেরেছি। সে কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। এখন ঢাকায় গিয়ে রাজমিস্ত্রির কাজ করে। গ্রামে তাদের কেউ থাকে না।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূরে আলম বলেন, আব্দুল হান্নান সদর উপজেলার সুন্দরপুর ইউনিয়নের বাগডাঙ্গা পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তাকে ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে তার রাজনৈতিক পরিচয় কী, সেটি নিয়ে আমরা কাজ করছি। তার গ্রামের বাড়িতে খোঁজখবর রাখছি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।

সোহান মাহমুদ‍/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।