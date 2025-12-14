হাদির ওপর হামলাকারীকে শনাক্তে ব্যর্থতা বিশ্বাসযোগ্য নয়: জুমা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪১ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাতিমা তাসনিম জুমা/ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডাকসুর মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক এবং ইনকিলাব মঞ্চের নেত্রী ফাতিমা তাসনিম জুমা।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ প্রশ্ন তোলেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, যে আসামি অলরেডি একবার গ্রেফতার হয়েছে তার সব তথ্য সংস্থাগুলোর কাছে আছে। তবুও তাকে চিহ্নিত করতে পারছে না, আটকাতে পারছে না। এইটা আমাদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

তিনি আরও লেখেন, দ্বিতীয়ত, আমাদের বিশ্বাস আসামি পালায়নি। পালিয়ে গিয়েছে বলে হতাশা তৈরি করে দায়মুক্তি নিতে চাইছে, অথবা পালাতে সহযোগিতা করার একটা প্ল্যান এটা।

এই প্ল্যান একজন করেনি, একজন এক্সিকিউট করেনি- এমনটা উল্লেখ করে তিনি লেখেন, এই পুরো সিন্ডিকেট এখনো অ্যাক্টিভ এবং খুনিদের সহযোগীরা হাসপাতালে এসেছিল বলেও আমাদের কাছে তথ্য এসেছে।

তিনি আরও লেখেন, পুরো সিন্ডিকেটকে আমরা জীবিত গ্রেফতার দেখতে চাই। ওসমান ভাইয়ের নিরাপত্তাসহ সবার নিরাপত্তা জোরদার করেন। অনেক কষ্ট করে ধৈর্য্য ধরে আছি আমরা। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ পারবো না।

