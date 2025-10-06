জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনে দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে
জাতীয়

আলী রীয়াজ জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনে দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে

০৭:১৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের...

জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত
রাজনীতি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত

০৩:০৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে ও আরও পাকাপোক্ত করতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে মত দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী...

খুব শিগগির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
জাতীয়

খুব শিগগির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

১২:১২ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার

খুব শিগগির জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ...

