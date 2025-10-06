আলী রীয়াজ জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনে দলগুলোর ঐকমত্য হয়েছে০৭:১৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে গণভোট আয়োজনের বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের...
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন জাতীয় নির্বাচনের আগে গণভোট চায় জামায়াত০৩:০৮ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
জুলাই সনদকে আইনি ভিত্তি দিতে ও আরও পাকাপোক্ত করতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে গণভোটের পক্ষে মত দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী...
খুব শিগগির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন১২:১২ পিএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫, রোববার
খুব শিগগির জাতীয় ঐকমত্য কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেবে বলে জানিয়েছেন কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ...