গোলটেবিল আলোচনা
জুলাই সনদ নিয়ে দ্রুত ভিন্নমতের মীমাংসা হওয়া জরুরি
ঐকমত্য কমিশনের নোট অব ডিসেন্ট বাদ দিয়ে গণভোটের জন্য দেওয়া সংস্কারের তালিকা প্রকাশের পর ভিন্নমত সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত ঐকমত্য কমিশনের ওপর অনাস্থা সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐকমত্য কমিশনের বিরুদ্ধে যে প্রতারণার অভিযোগ করা হয়েছে সেটা অযৌক্তিক। এনসিপি বলছে, গণভোটে নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে বিশৃঙ্খলার কোনো অর্থ নেই।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) নাগরিক কোয়ালিশনের কার্যালয়ে জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ নাগরিক প্রত্যাশা ও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা উঠে আসে।
আলোচনায় বক্তারা বলেন, রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক উত্তরণের স্বার্থে এই ভিন্নমতগুলোতে দ্রুত মীমাংসা হওয়া জরুরি। আলোচনার মধ্যে দিয়ে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান বেরিয়ে আসবে বলে আশা করা যায়।
নাগরিক কোয়ালিশন ও ভয়েস ফর রিফর্মের সহ সমন্বয়ক ফাহিম মাশরুরের সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির ফরিদপুর বিভাগীয় কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, জামায়াতের শিশির মনির, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি, এবি পার্টির সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু, নাগরিক ঐক্যের সাকিব আনোয়ার, রাষ্ট্র সংস্কার পার্টির সাধারণ সম্পাদক হাসিব আল হোসেন, আপ বাংলাদেশের প্রধান সমন্বয়কারী নাঈম আহমেদ, ব্রেইন এর নির্বাহী পরিচালক ড. শফিক প্রমুখ।
গোলটেবিল আলোচনায় শামা ওবায়েদ বলেন, বিএনপি জন্মের পর থেকে সংস্কার করে আসছে এবং তারা সংস্কারে বিশ্বাস করে। বিএনপি তার নিজের অঙ্গীকার জনগণের সামনে প্রকাশ করবে, অন্য দল তাদের অঙ্গীকার দিক। তার মধ্য দিয়ে জনগণ সংসদে গিয়ে তা ঠিক করবে। বিএনপি নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছে।
শিশির মনির বলেন, বিএনপি সংস্কারপন্থি দল বলে পরিচয় দেয়, এখান তা কোথায় গেছে। তারা ঐকমত্য কমিশনকে বলেছে প্রতারণা করেছে। তাহলে আমরা ৩০টা দল এতদিন আলোচনা করলাম, আমরাও প্রতারণা করেছি? এখানে প্রতারণা বিষয় না, মূল বিষয় হচ্ছে তারা বড় দল। তাদের কথার বাইরে যাওয়া তাদের ইগোতে লেগেছে।
গোলটেবিল আলোচনায় নাগরিক কোয়ালিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, খসড়া জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের বিভিন্ন ধারা নিয়ে অস্পষ্টতা আছে। সেগুলো সরকারের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, যাতে করে সবাই একমত হতে পারে।
