জাতীয় ঐকমত্য সনদ বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান বিএনপির

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৪ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বলেছে, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে নতুন করে কোনো প্রশ্ন বা সংকট সৃষ্টির চেষ্টা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাধা হবে। দলটি আশা প্রকাশ করেছে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ থাকবে।

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) ভার্চুয়ালি দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পরে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে সভার সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনার পর যেসব বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গত ১৭ অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে, আমরা তার অংশীদার হিসাবে সনদে বর্ণিত সব বিষয়কে ধারণ করি এবং দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিএনপি জানায়, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ‘নতুন প্রশ্ন বা সংকট সৃষ্টির সব অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে’ দলটি গণতন্ত্রকামী জনগণের শক্তিকে ধারণ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাদের ত্যাগের কথা স্মরণ করা হয়।

দলটি মনে করে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের আলোচনায় উপনীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে। বিএনপি চায়, এই ঐকমত্য বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার আইনানুগ পদক্ষেপ নেবে এবং যথাসময়ে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বিজ্ঞপ্তির শেষে বলা হয়, বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, দীর্ঘ আলোচনার পর অর্জিত ঐকমত্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সব রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং কোনোভাবেই সংকট সৃষ্টি করে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে না।

