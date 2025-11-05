বাস্তববাদী ইশতেহার, ভিন্নধর্মী প্রচারণা যেভাবে ভোটারদের মন জয় করলেন জোহরান মামদানি০৯:১৫ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
বাস্তববাদী ইশতেহার ও ভিন্নধর্মী প্রচারণা দিয়ে ভোটারদের মন জয় করেছেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি। তার ফলও পেয়েছেন হাতেনাতে...
হুমকি-ধামকি, মিডিয়ার চাপ মামদানিকে ঠেকাতে ট্রাম্পের সব চেষ্টাই ব্যর্থ০৭:১২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির বিজয় ঠেকাতে চেষ্টার কোনো কমতি রাখেননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হুমকি-ধামকি, মিডিয়ার চাপ...
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচন পরাজয় মেনে নিয়ে মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন কুয়োমো০৫:১৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে পরাজয় মেনে নিয়ে বিজয়ী প্রার্থী জোহরান মামদানিকে অভিনন্দন জানালেন অ্যান্ড্রু কুয়োমো। সাবেক এই গভর্নর নিজের সমর্থকদের...
নিউইয়র্কে মামদানির জয়: রিপাবলিকানদের কাজে ফিরতে বললেন ট্রাম্প০৫:০৩ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্কে মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির জয়ের পর রিপাবলিকানদের কাজে ফিরতে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজ দলের সদস্যদের...
মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার মামদানির০৪:৩৮ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
মুসলিম-অভিবাসীদের জন্য লড়ার অঙ্গীকার করেছেন নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানি। তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক অন্ধকারের...
‘ভলিউম বাড়িয়ে নেন’: বক্তব্যের শুরুতেই ট্রাম্পকে খোঁচা মামদানির০৪:৩০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্কের নতুন মেয়র নির্বাচনে জয়ের পর সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দিয়েছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি...
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্পের দলের ভরাডুবি, ভোট মাত্র ৭ শতাংশ০৪:১২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে ট্রাম্পের দলের। নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস সিলওয়া পেয়েছেন মাত্র ৭ শতাংশ ভোট...
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন ভোটের সংখ্যায় ৬০ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন মামদানি০৩:৪৬ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, বুধবার
নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ৬০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জিতলেন জোহরান মামদানি। ফলে, পপুলার ভোটের সংখ্যায় তিনি ভেঙে দিয়েছেন ছয় দশকের রেকর্ড...