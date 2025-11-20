  2. আন্তর্জাতিক

মামদানির সঙ্গে দেখা করবেন ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৫০ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জোহরান মামদানি/ছবি: এএফপি

নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার হোয়াইট হাউজ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। মামদানি জয়ী হওয়ার পর এটাই হবে তাদের মধ্যে প্রথম বৈঠক। খবর রয়টার্সের।

শুরু থেকেই মামদানি এবং ট্রাম্প একে অপরের সমালোচনা করে আসছেন। মেয়র নির্বাচনে ট্রাম্প মামদানির প্রতিপক্ষ অ্যান্ড্রু কুওমোকে সমর্থন করেছিলেন। মামদানি তার পক্ষ থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিমালার সমালোচনা করেছেন, যার মধ্যে অভিবাসন সংক্রান্ত কঠোর ব্যবস্থা এবং গাজা যুদ্ধের সময় ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থনের বিষয়গুলো ছিল।

এদিকে ট্রাম্প বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে বলেন, আমরা একমত হয়েছি যে এই বৈঠক আগামী (২১ নভেম্বর) শুক্রবার ওভাল অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। মামদানি চলতি সপ্তাহের শুরুতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তার দল একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য হোয়াইট হাউজের সাথে যোগাযোগ করেছে।

বুধবার মামদানির এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, নবনির্বাচিত মেয়র ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন। তারা জননিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প হুমকি দিয়েছিলেন যে মামদানি জিতলে নিউইয়র্কের জন্য কোটি কোটি ডলার ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়া হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলারের রিপোর্ট অনুসারে, মার্কিন ফেডারেল সরকার ২০২৬ অর্থবছরে নিউইয়র্ক সিটিকে ৭.৪ বিলিয়ন ডলার প্রদান করছে, যা শহরের মোট ব্যয়ের প্রায় ৬.৪ শতাংশ।

মামদানির উত্থানের পর থেকে ট্রাম্প তাকে ভুলভাবে ‌‘কমিউনিস্ট’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কর্মকাণ্ড, বিশেষ করে অভিবাসন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের বিরোধিতাকে নিজের সফল প্রচারণার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন মামদানি। তিনি আগামী ১ জানুয়ারি মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন।

