সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ নভেম্বর ২০২৫

প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

মামদানির জয়ের ‘মাস্টারমাইন্ড’ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জারা রহিম

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে জয়ী হয়ে ইতিহাস গড়েছেন ৩৪ বছর বয়সী জোহরান মামদানি। কিন্তু তার এই ঐতিহাসিক বিজয়ের নেপথ্যে ছিলেন এক নিপুণ কৌশলবিদ তরুণী—বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক জারা রহিম। নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে মামদানির প্রচারণার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন জারা।

দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে যেসব প্রশ্নের জবাব নেই

দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের পাশে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের তদন্তে মঙ্গলবার সকালেও গোয়েন্দারা ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালাচ্ছেন। ওই বিস্ফোরণে এখন পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেছে প্রশাসন। ঘটনার পর থেকেই পুলিশ এবং তদন্ত সংস্থার কর্মকর্তারা সেখানে রয়েছেন। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন।

বিস্ফোরণে রক্তাক্ত দিল্লি/ সাবেক রাজার জন্মদিন উদযাপনে ভুটান গেলেন মোদী

বিস্ফোরণে রক্তাক্ত দিল্লি শহরকে রেখে সাবেক রাজার জন্মদিন উদযাপনে ভুটান গেলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) দুইদিনের সফরে ভুটানের রাজধানী থিম্পু পৌঁছেছেন তিনি।

ইসলামাবাদে আদালতের বাইরে বিস্ফোরণে নিহত ১২

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে জেলা ও দায়রা আদালত ভবনের বাইরে বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত হয়েছে। রাজধানীর জি-১১ এলাকায় ওই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে ডনের একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

ইসলামাবাদে প্রাণঘাতী হামলা: ভারতকে দায়ী করলো পাকিস্তান

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে জেলা ও সেশন কোর্ট ভবনের বাইরে মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) এক আত্মঘাতী বিস্ফোরণে ১২ জন নিহত এবং ৩৬ জন আহত হয়েছেন। এই প্রাণঘাতী হামলার জন্য ‘ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসীদের’ দায়ী করেছে পাকিস্তান সরকার।

পাকিস্তানে সংবিধান সংশোধন/ আরও ক্ষমতাধর হচ্ছেন সেনাপ্রধান, ক্ষমতা কমছে সুপ্রিম কোর্টের

পাকিস্তানে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে সোমবার পাস হয়েছে বিতর্কিত ২৭তম সংবিধান সংশোধনী বিল। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশটির সেনাপ্রধানের ক্ষমতা আরও বাড়ছে। অপরদিকে এই সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা সীমিত করা হবে। বিরোধীরা বলছেন, এই পদক্ষেপ গণতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ভারতে বারবার বিস্ফোরণ: ২০ বছরের রক্তাক্ত ইতিহাস

ভারতে গত ২০ বছরে অন্তত ১৪ বার ঘটেছে বড় বিস্ফোরণের ঘটনা। এতে রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ, প্রাণ হারিয়েছেন এক হাজারের বেশি মানুষ। এসব হামলার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০৬ সালের মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ, যাতে দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত সোমবার (১০ নভেম্বর) নয়াদিল্লির লাল কেল্লার কাছে। সেখানে একটি গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। ঘটনার বিস্তারিত এখনো জানা যায়নি। তবে বিস্ফোরণের পর ভারতীয় রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

দিল্লির মার্কিন দূতাবাসে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি

দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করেছে ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস। এতে বলা হয়েছে, ১০ নভেম্বর দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে একটি গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে স্থানীয় গণমাধ্যমে একাধিক হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। যদিও বিস্ফোরণের কারণ এখনো জানা যায়নি। ভারত সরকার বেশ কয়েকটি রাজ্যকে উচ্চ সতর্কতায় রেখেছে।

এবার ভারত সফরে যুক্তরাজ্যের নাগরিকদের সতর্কতা

যুক্তরাষ্ট্রের পর এবার ভারত সফরের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য সরকার একটি ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে। নিজ দেশের নাগরিকদের ভারতের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে ভ্রমণের বিষয়ে সতর্ক করেছে যুক্তরাজ্য। সম্ভাব্য সশস্ত্র সংঘাতের কথা উল্লেখ করে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে সব ধরনের ভ্রমণের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও উন্নয়ন অফিস (এফসিডিও)।

আয়ারল্যান্ডে স্টুডেন্ট ভিসা, আবেদন প্রক্রিয়া-খরচ ও কাজের সুযোগ

আয়ারল্যান্ড, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে অবস্থিত একটি দ্বীপরাষ্ট্র। ইতিহাস-ঐতিহ্য, অপরূপ প্রকৃতি ও আধুনিক শিক্ষার এক অনন্য মেলবন্ধন রয়েছে এখানে। তাছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) এই সদস্য রাষ্ট্রটির বিশ্বের শীর্ষ শান্তিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

অভিবাসী জীবনের উপন্যাস ‘ফ্লেশ’ লিখে বুকার জিতলেন ডেভিড সজলে

‘ফ্লেশ’ উপন্যাসের জন্য ২০২৫ সালে ‘দ্য বুকার’ পুরস্কার পেয়েছেন কানাডায় জন্ম নেওয়া ব্রিটিশ-হাঙ্গেরীয় লেখক ডেভিড সজলে। ইংরেজি ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের জন্য লেখককে পুরস্কৃত করতে ১৯৬৯ সালে এর সূচনা করেছিল যুক্তরাজ্যের বুকার ম্যাক কোলেন কোম্পানি।

