গাজামুখী সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে পাকিস্তানি জামায়াতের নেতা আটক০৮:৫০ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) মুস্তাক আহমদকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে আটক করে ইসরায়েলি বাহিনী। তিনি গ্লোবাল সুমুদ বহরে পাকিস্তানি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন...
গাজামুখী ফ্লোটিলা থেকে আটকদের কঠোর কারাগারে রাখতে পারে ইসরায়েল০৭:৫২ পিএম, ০২ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
আটকদের পরিচয় নিশ্চিত করার পর তাদের অভিবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে ও বহিষ্কারের প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরপর তাদের হেফাজতে নেওয়া হবে, সম্ভবত দক্ষিণ ইসরায়েলের কেতসিওত কারাগারে...