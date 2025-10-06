সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৬ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত শান্তি আসবে না
স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত শান্তি কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না বলে মন্তব্য করেছেন মিশরের প্রেসিডেন্ট ফাত্তাহ আল সিসি। এমন সময় ফাত্তাহ আল সিসি এ মন্তব্য করেছেন যখন সোমবার (৬ অক্টোবর) মিশরের রাজধানী কায়রোতে ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাতার ও মিশরের মধ্যস্থতায় এ আলোচনায় যোগ দিয়েছে হামাস।
শাটডাউন দীর্ঘ হলে সরকারি কর্মীদের গণছাঁটাইয়ের হুমকি ট্রাম্পের
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মীদের গণহারে ছাঁটাই করা হতে পারে বলে সতর্ক করেছে দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয় হোয়াইট হাউজ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি মনে করেন, আংশিক সরকারি শাটডাউন (অচলাবস্থা) সমাধানে কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি, তাহলে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।
গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে ফেরত পাঠালো ইসরায়েল
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা নৌবহর থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া মানবাধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি।
বাংলাদেশে যে সরকারই আসুক, তার সঙ্গে কাজ করবে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দেশটির পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রি। তিনি বলেছেন, ঢাকায় যে সরকারই আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসুক, নয়াদিল্লি সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করতে আগ্রহী। ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে পারস্পরিক সম্মান, স্থিতিশীলতা ও জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়নভিত্তিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা।
ট্রাম্পের প্রস্তাবে সম্মতির পরও ১০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে হামাস সম্মতি দিলেও আগ্রাসন বন্ধ করেনি ইসরায়েলি বাহিনী। এ প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি কথা থাকলে শুক্রবার ( ৩ অক্টোবর) থেকে সোমবার (৬ অক্টোবর) পর্যন্ত ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ১০০ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।
চিকিৎসায় নোবেল পেলেন যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের তিন গবেষক
এ বছরের চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেছে নোবেল কমিটি। বিজয়ীরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক মেরি ই ব্রাঙ্কো, ফ্রেড র্যামসডেল ও জাপানের শিমন সাকাগুচি। পেরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স সম্পর্কিত আবিষ্কারের জন্য তাদের এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।
নেদারল্যান্ডে লক্ষাধিক মানুষের ইসরায়েল বিরোধী বিক্ষোভ
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হয়েছে নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে রবিবার (৫ অক্টোবর) দেশটির বৃহত্তম শহর আমস্টারডামের রাস্তায় লক্ষাধিক মানুষ লাল পোশাক পরে বিভিন্ন স্লোগানে মিছিল করেছে। এই মিছিল থেকে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিতে ডাচ সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।
ভারতে হাসপাতালের আইসিইউতে আগুন, ছয় রোগীর মৃত্যু
পশ্চিম ভারতের রাজস্থান রাজ্যের রাজধানী জয়পুরের একটি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিইউ) আগুন লেগে ছয়জন গুরুতর অসুস্থ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোববার গভীর রাতে সোয়াই মান সিং হাসপাতালের আইসিইউর স্টোরেজ এরিয়ায় শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সে সময় ১১ জন রোগী আইসিইউতে ছিলেন।
টয়লেটের পানি পান করে থাকতে হয়েছে ফ্লোটিলার যাত্রীদের
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অধিকারকর্মীদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। ত্রাণ নিয়ে গাজা অভিমুখে যাওয়ার সময় ফ্লোটিলার নৌবহর থেকে আটক করা অধিকারকর্মীদের ওপর চরম নিষ্ঠুর আচরণ করা হয়েছে এবং কয়েকদিন ধরে তাদের কোনো খাবার দেওয়া হয়নি।
একরাতেই ইউক্রেনের ২৫১ ড্রোন ভূপাতিত করেছে রাশিয়া
একরাতেই ইউক্রেনের ২৫১টি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি করেছে রাশিয়া। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সর্বশেষ এই ঘটনা গত তিন বছরের বেশি সময় আগে ইউক্রেনে হামলার পর মস্কোতে সবচেয়ে বড় প্রতিশোধমূলক হামলাগুলো মধ্যে একটি।
