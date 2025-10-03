সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
খাগড়াছড়ি অশান্ত হওয়ার পেছনে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করলো ভারত
বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায় সাম্প্রতিক অস্থিরতা সৃষ্টির পেছনে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে ভারত। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেনেন্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম অভিযোগ করেন, খাগড়াছড়িকে অশান্ত করার পেছনে ভারত বা ফ্যাসিস্টের ইন্ধন আছে। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) এ অভিযোগকে ‘মিথ্যা ও ভিত্তিহীন’ বলে দাবি করে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
শান্তি প্রস্তাব মেনে নিতে হামাসকে দুদিন সময় দিলেন ট্রাম্প
গাজা উপত্যকায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় সম্মতি দিতে হামাসকে দুই দিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি হামাস এ প্রস্তাবে রাজি না হয় তবে সংগঠনটির জন্য নরক অপেক্ষা করছে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে।
ফ্লোটিলার নৌযানগুলোতে কোনো ত্রাণ ছিল না : ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গাজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৪০টি নৌযানের কোনোটিতেই ত্রাণ ছিল না। ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে এমন দাবি করা হয়েছে। প্রকাশিত ওই ভিডিওতে ইসরায়েলি পুলিশের মুখপাত্র ডিন এলসডান দেখান যে, সুমুদ ফ্লোটিলার অন্যতম বৃহৎ নৌযানের অভ্যন্তরে পুরোপুরি খালি। সেখানে কোনো ত্রাণ নেই।
আমরণ অনশন শুরু করেছেন ইসরায়েলে আটক সুমুদ ফ্লোটিলার অভিযাত্রীরা
ইসরায়েলি নৌবাহিনী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা মিশনের নৌযান, ক্রু ও অভিযাত্রীদের আটক করার প্রতিবাদে মিশনের অভিযাত্রীরা অনির্দিষ্টকালের অনশন শুরু করেছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) যেদিন থেকে আটক অভিযান শুরু হয়, সেদিনই অভিযাত্রীরা অনশনের সিদ্ধান্ত নেন।
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী বলেছেন, পাকিস্তান যদি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যেতে থাকে, তবে তাদের ভৌগলিক অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তিনি আরও বলেন, এবার ভারতীয় সেনারা কোনো সংযম দেখাবে না। ইঙ্গিত দেন, ইসলামাবাদ যদি সন্ত্রাসবাদ বন্ধ না করে, তবে ‘অপারেশন সিঁদুর’র দ্বিতীয় ধাপ শুরু হতে পারে।
গাজাগামী নৌবহরে ইসরায়েলি বাধার প্রতিবাদে ইউরোপে সড়ক অবরোধ-ভাঙচুর
ত্রাণ নিয়ে গাজা অভিমুখী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাতে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান ও চার শতাধিক অংশগ্রহণণকারীকে আটকের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে ইউরোপ। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভকারীরা সড়ক অবরোধ করার পাশাপাশি দোকানপাট ও রেস্তোরাঁ ভাঙচুর করেন।
ভারত থেকে কৃষিপণ্য-ওষুধ কিনবে রাশিয়া
ভারত থেকে কৃষিপণ্য এবং ওষুধ কেনার ঘোষণা দিয়েছে রাশিয়া। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্কের আঘাতে যখন ভারত জর্জরিত, ঠিক তখনই এই সিদ্ধান্তের কথা জানান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।
এক মাসে পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি ৩৩৪ কোটি ডলার
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ৪৬ শতাংশ বেড়ে ৩.৩৪ বিলিয়ন বা ৩৩৪ কোটি ডলারে পৌঁছেছে। সরকারি তথ্য বলছে, এ সময়ে আমদানি বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। তবে রপ্তানি কমেছে, ফলে দেশটির নাজুক বৈদেশিক খাত ও রুপির স্থিতিশীলতা নিয়ে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র করতে লেবাননকে ২৩ কোটি ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র
সশস্ত্র বিদ্রোহী সংগঠন হিজবুল্লাহকে নিরস্ত্র ও দুর্বল করতে লেবাননের নিরাপত্তা বাহিনীকে ২৩ কোটি মার্কিন ডলারের সহায়তা দেওয়ার অনুমোদন করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এর মধ্যে ১৯ কোটি ডলার লেবাননের সেনাবাহিনীকে এবং ৪ কোটি ডলার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনীকে (আইএসএফ) দেওয়া হবে।
পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীর ফের বিক্ষোভে উত্তাল কেন?
পাকিস্তানশাসিত কাশ্মীর টানা চতুর্থ দিনের মতো সম্পূর্ণ অচলাবস্থার মধ্যে রয়েছে। গত কয়েক দিনে সহিংস সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন নিহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনজন পুলিশ সদস্য। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিচ্ছে জম্মু কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি), যা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও নাগরিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত।
এসএএইচ