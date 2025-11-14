ফরিদপুরে মহাসড়কের পাশ থেকে লাগেজভর্তি পেট্রলবোমা উদ্ধার০৪:৫৯ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মহাসড়কের পাশ থেকে লাগেজভর্তি ৩২টি পেট্রলবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত চলমান...
বাংলাদেশে পেট্রোলবোমা (Petrol Bomb) হামলা, রাজনৈতিক সহিংসতা, ক্ষয়ক্ষতি, হতাহত ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন পড়ুন জাগোনিউজ২৪ (Jagonews24)-এ।
ফরিদপুরের ভাঙ্গায় মহাসড়কের পাশ থেকে লাগেজভর্তি ৩২টি পেট্রলবোমা উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত চলমান...