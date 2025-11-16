  2. দেশজুড়ে

হাসিনার রায় ঘোষণার আগের দিন টঙ্গীতে পেট্রোল বোমাসহ আটক ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৬:১৮ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
হাসিনার রায় ঘোষণার আগের দিন টঙ্গীতে পেট্রোল বোমাসহ আটক ২
আটক দুই ব্যক্তি

গাজীপুর মহানগরীর টঙ্গী পশ্চিম থানা এলাকা থেকে দুটি পেট্রোল বোমাসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তাদের গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে আসামিরা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) দিনগত রাত দেড়টার দিকে টঙ্গী পশ্চিম থানার মুন্নু গেট এম টি মটরস অ্যান্ড টায়ার গ্যালারির সামনে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন ঢাকার তুরাগ থানার ধউর হরিরামপুর এলাকার সুমন মিয়ার ছেলে মো. মবিন (২৫) এবং ফেনী সোনাগাজী থানার সোনাপুর এলাকার মো. দুলালের ছেলে আব্দুর রহমান শরীফ (৩২)।

তাদের দেহ তল্লাশি করে একজনের কাছ থেকে একটি পেট্রোল বোমা ও আরেকজনের কাছ থেকে বোতলভর্তি পেট্রোল উদ্ধার করে পুলিশ।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) এস এম শফিকুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটকদের জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সোমবার মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে তারা জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছিলেন। এর অংশ হিসেবে তারা পেট্রোল ও পেট্রোল বোমা দিয়ে টঙ্গী এলাকায় যানবাহনে আগুন দিতে ওই এলাকায় অবস্থান করছিলেন।

পুলিশ আরও জানায়, আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে। দুপুরে তাদের আদালতের পাঠানো হলে আদালত তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।