হাসিনার রায় ঘিরে নাশকতার পরিকল্পনা, ৬ পেট্রোল বোমাসহ গ্রেফতার ১

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করলো র‍্যাব-২। বিশেষ অভিযানে ৬টি পেট্রোল বোমা ও বিপজ্জনক সরঞ্জামসহ এক নাশকতাকারীকে আটক করা হয়েছে। অভিযানে ৬টি পেট্রোল বোমা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. ফেরদৌস ওরফে বারেক ওরফে ভাতিজা।

র‍্যাব বলছে, ১৭ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ডাকা লকডাউন কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার পরিকল্পনা ছিল।

শনিবার (১৬ নভেম্বর ২০২৫) রাত ৭টার দিকে র‍্যাব-২ সিপিএসসির একটি দল মোহাম্মদপুর থানাধীন বছিলা গার্ডেন সিটি ব্লক-জি এর ২ নম্বর রোডে আরব মিশন পাবলিক স্কুলের সংলগ্ন এলাকায় এ অভিযান চালায়।

রাতে র‍্যাব-২ এর মিডিয়া কর্মকর্তা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, অভিযান চলাকালে গ্রেফতার ফেরদৌসের কাছ থেকে ৬টি পেট্রোল বোমা, ১টি সামুরাই, ১টি গ্যাস লাইটার এবং ১টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ডাকা লকডাউন কেন্দ্র করে মোহাম্মদপুরের তিনরাস্তাসহ রায়েরবাজার ও আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ও নাশকতার পরিকল্পনা করছিল গ্রেফতার ফেরদৌস ও তার সহযোগীরা। এ লক্ষ্যে তারা এসব এলাকায় সমবেত হওয়ার চেষ্টা করছিল।

গ্রেফতার ফেরদৌসের বিরুদ্ধে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম আরও জানান, নাশকতার মাধ্যমে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে পরিকল্পনা ছিল, এ অভিযানে তা ভেস্তে গেছে।

