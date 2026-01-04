মিরপুরে বাসের ধাক্কায় যুবক নিহত০৫:৪০ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, শুক্রবার
রাজধানীর মিরপুরে বাসের ধাক্কায় হান্নান (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছে। শুক্রবার রাত পৌনে ১১ টায় মিরপুর ১০ নং গোল...
বাবুগঞ্জে বাসের ধাক্কায় শিক্ষা অফিসের সহকারী নিহত০১:২৮ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০১৬, বুধবার
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় মাহেন্দ্রের যাত্রী পটুয়াখালী জেলা শিক্ষা অফিসের অফিস সহকারী মো. হাসান (৪০) নিহত হয়েছেন...
গাজীপুরে বাস-সিএনজি সংঘর্ষে নিহত ১০১:৫০ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫, সোমবার
গাজীপুরে বাস ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি নিহত এবং পুলিশ কনস্টেবল, শিশু, নারীসহ চারজন আহত হয়েছেন।
গাজীপুরে বাস উল্টে নিহত ১০৬:২১ এএম, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ভোগড়া বাইপাস পেয়ারা বাগান এলাকায় ঢাকা বাইবাস রোডে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন...