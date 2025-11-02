সুদানে পরিবারের সামনেই অসংখ্য শিশু-যুবককে মেরে ফেলেছে আরএসএফ
০৮:২৫ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫, রোববার

বেঁচে যাওয়া স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, উত্তর দারফুরের এই শহরটি দখলের পর থেকে সেখানে চলছে নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ ও লুটপাট। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এই পরিস্থিতিকে ‘প্রলয়ঙ্কর মানবিক বিপর্যয়’ বলে আখ্যা দিয়েছে...

সুদানে আরএসএফের তাণ্ডব: খুন-ধর্ষণ-নির্যাতনের ভয়াবহ অভিযোগ
০৬:০৭ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫, রোববার

সুদানের দারফুর অঞ্চলে আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)-এর নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর এল-ফাশের শহর থেকে হাজার...

সুদানে বিদ্রোহীদের চীনা ড্রোন-কামান দিচ্ছে আরব আমিরাত: মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা
০৪:২০ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫, রোববার

সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) সম্প্রতি চীনা ড্রোনসহ নানা ধরনের অস্ত্র সুদানের বিদ্রোহী আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) কাছে সরবরাহ বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনের গোয়েন্দা বিভাগ...

দুই বছরে দেড় লাখ মৃত্যু, সুদানে আসলে কী হচ্ছে?
১০:৪৯ এএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫, রোববার

দেশের ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ২০২৩ সালের এপ্রিলে সুদানে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনী আর প্যারামিলিটারি গ্রুপ র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আরএসএফ) মধ্যে...

সুদানের মাটিতে গণহত্যার চিহ্ন, আকাশ থেকে দেখা যায় রক্তের দাগ
০৮:২৯ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫, শনিবার

সুদানের মাটিতে গণহত্যার চিহ্ন, আকাশ থেকে দেখা যায় রক্তের দাগ। স্যাটেলাইটের ছবি, ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে এমন নির্মম হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ মিলেছে...

সুদানে গণহত্যার অভিযোগে আরএসএফের কয়েকজন যোদ্ধা গ্রেফতার
০৭:৩৫ পিএম, ৩১ অক্টোবর ২০২৫, শুক্রবার

জাতিসংঘ জানিয়েছে, দারফুর ও পার্শ্ববর্তী কোরদোফান অঞ্চলে ‘ভয়াবহতা অব্যাহত’ রয়েছে...

সুদানে ‘গণহত্যা’: ৩ দিনে আরএসএফের হাতে নিহত দেড় হাজার মানুষ
১০:০১ এএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার

সুদানে দারফুর অঞ্চলের এল-ফাশের শহরে মাত্র তিনদিনে র‌্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস বা আরএসএফের হাতে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে দেড় হাজার মানুষ...

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকটে সুদান
১২:৫৯ পিএম, ২৫ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার

তিন বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কারণে সুদানে লাখ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য সংকট মারাত্মক আকার ধারণ করায় দেশটিতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রয়েছে বলে সতর্ক করেছে জাতিসংঘের বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা। এমন পরিস্থিতিতে দেশটিতে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা বাড়ানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। চলমান এ সংকট এখন “বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ বাস্তুচ্যুতি পরিস্থিতি”তে রূপ নিয়েছে।

দুর্ভিক্ষে জর্জরিত দক্ষিণ সুদান
১০:১১ এএম, ২০ ডিসেম্বর ২০১৫, রোববার

আফ্রিকার দেশ দক্ষিণ সুদানে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। দেশটির চব্বিশ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। জাতিসংঘ বলছে, দক্ষিণ সুদানের অনেকেই চরম খাদ্য সংকটে ভুগছে...

