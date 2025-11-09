  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ নভেম্বর ২০২৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৪ পিএম, ০৯ নভেম্বর ২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৯ নভেম্বর ২০২৫

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের সংখ্যা ৬৯ হাজার ছাড়ালো
ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে এক মাস আগে যুদ্ধবিরতি হওয়ার পরও গাজায় নিহতের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ একদিকে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে এখনও লাশ উদ্ধার ও শনাক্তের কাজ চলছে। অন্যদিকে এখনো গুলি করে হত্যা অব্যাহত রয়েছে।

মামদানি কি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন?
নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন জোহরান মামদানি। ৩৪ বছর বয়সে তিনি শুধু শহরের কনিষ্ঠতম মেয়রই হননি, মামদানিই প্রথম মুসলিম, আফ্রিকায় জন্মগ্রহণকারী এবং দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি যিনি এ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে টক্কর দিয়ে হেভিওয়েট প্রার্থীদের হারিয়ে এই ইতিহাস গড়েছেন তিনি।

মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে ৯০ অবৈধ অভিবাসী নিয়ে নৌকাডুবি
মালয়েশিয়া এবং থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছে প্রায় ৯০ জন অবৈধ অভিবাসী নিয়ে একটি নৌকাডুবে গেছে। মালয়েশিয়ার পুলিশ রোববার জানিয়েছে, ওই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে একজন নারী ডুবে মারা গেছেন এবং ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

সুপার টাইফুনে রূপ নিয়েছে ফাং-ওং: ফিলিপাইনে ঘরছাড়া ১০ লাখের বেশি মানুষ
সুপার টাইফুনে রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় ফাং-ওং। এর প্রভাবে রোববার (৯ নভেম্বর) ফিলিপাইনে বন্যার পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অন্তত একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১০ লাখের বেশি মানুষকে।

বিবিসিকে ‘ভুয়া সংবাদমাধ্যম’ বললেন ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বিবিসিকে শতভাগ ভুয়া খবরের প্রচারক (ফেইক নিউজ) এবং প্রোপাগান্ডা মেশিন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বিবিসিতে পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদনের অভিযোগ ওঠার পর ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেন।

খ্যাতির বিড়ম্বনায় ইন্দোনেশিয়া, পর্যটকের চাপে সৌন্দর্য হারাচ্ছে বালি
খ্যাতির বিড়ম্বনায় পড়েছে ইন্দোনেশিয়া। দেশটির বিখ্যাত পর্যটনকেন্দ্র বালি বহু বছর ধরেই পর্যটকদের মন জয় করে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক পর্যটক এই ট্রপিক্যাল দ্বীপ থেকে হতাশ হয়ে ফিরছেন। তাদের মতে, সোশ্যাল মিডিয়ার দৃশ্য আর বাস্তবতা মোটেও এক নয়। ইনস্টাগ্রামের ছবিতে বালি যতটা ছিমছাম ও সুন্দর, বাস্তবে সেখানে ভোগান্তি ততটাই বেশি।

মেয়েরা কেন প্রেমিকের ছবি অনলাইনে শেয়ার করতে চায় না
সামাজিক মাধ্যমে অন্য সব কিছু শেয়ার করলেও অনেক মেয়ে নিজের প্রেমিকের ছবি বা পরিচয় শেয়ার করতে চায় না। তেমনই একজন টাওয়ানা মুসভাবুরি। তিনি ইনস্টাগ্রামে ৩৩ হাজার অনুসারীর কাছে নিয়মিত নিজের জীবনযাপন শেয়ার করেন, কিন্তু কখনোই তার সঙ্গীর মুখ প্রকাশ করেন না।

বায়ুদূষণ ও তাপপ্রবাহ কি পুরুষের প্রজননক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে?
বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান দূষণ, তাপপ্রবাহ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এক নতুন বিপদের ইঙ্গিত মিলছে। গত কয়েক দশকের গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বজুড়ে পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা ও গুণমান ক্রমাগত কমছে, যা চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

হেমেডটির নিয়ন্ত্রণে আরও ভয়াবহ দুর্ভোগের মুখোমুখি হবে সুদান?
সুদানজুড়ে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান সংঘাতে দেড় লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো দেশে। প্রায় এক কোটি ২০ লাখ মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) এর প্রকৃতি সম্পর্কে যদি কারো সন্দেহ থেকে যায় তবে গত ২৭ অক্টোবরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। সে সময় তারা এল ফাশের শহর দখল করেছে এবং ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে বিতর্কিত পোস্টার
পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের আরও ১২ রাজ্যে এবং তিনটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর শুরু হয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে । এরই মধ্যে এসআইআরএর ভয়ে পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে।

কেএএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।