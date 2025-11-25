সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বিশ্বসেরা তরুণ পরমাণু বিজ্ঞানীর তালিকায় বাংলাদেশের বাহাউদ্দিন
বিশ্বসেরা তরুণ পরমাণু বিজ্ঞানীর তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন বাংলাদেশের সৈয়দ বাহাউদ্দিন আলম। সম্প্রতি আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটির (এএনএস) ‘নিউক্লিয়ার নিউজ ৪০ আন্ডার ৪০’ তালিকায় প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্যা-ভূমিধসে বাড়ছে প্রাণহানি, ঘরছাড়া লাখো মানুষ
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি বাড়ছে। ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে নতুন করে আরও ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। ভয়াবহ এই দুর্যোগে ঘরছাড়া হয়েছেন লাখো মানুষ।
সুদানে যুদ্ধাপরাধ করছে আরএসএফ, অভিযোগ অ্যামনেস্টির
সুদানে দারফুর অঞ্চলের এল-ফাশের শহরে আধাসামরিক বাহিনী র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ) ব্যাপক যুদ্ধাপরাধ করছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।
জেলেনস্কি-ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের অপেক্ষায় ইউক্রেন
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠকের অপেক্ষায় রয়েছে কিয়েভ। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, তারা চায় রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধের বিষয়ে আরও আলোচনার জন্য চলতি সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক হোক। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এক শীর্ষ ইউক্রেনীয় আলোচক এ তথ্য জানিয়েছেন। খবর এএফপির।
বাংলাদেশকে দেশ হিসেবে ভালোবাসি: মমতা ব্যানার্জী
বাংলাদেশকে আমি দেশ হিসেবে ভালোবাসি বলে মন্তব্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই উত্তর ২৪ পরগনার মতুয়া গড় হিসেবে পরিচিত বনগাঁয় তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভা থেকে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
আগামী বছরের এপ্রিলে চীন সফরে যাবেন ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, আগামী বছরের এপ্রিল মাসে তিনি বেইজিং সফরে যাবেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সোমবার (২৪ নভেম্বর) চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ফোনালাপের পর এসব কথা জানান ট্রাম্প।
নিরাপত্তা শঙ্কায় ফের ভারত সফর বাতিল করলেন নেতানিয়াহু
দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে চলতি বছরের শেষ দিকের ভারত সফর বাতিল করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। চলতি বছরে তৃতীয়বারের মতো ভারত সফরের পরিকল্পনা বাতিল করলেন ইসরায়েলের এই নেতা।
গত বছর প্রতি ১০ মিনিটে একজন নারী হত্যার শিকার হয়েছেন: জাতিসংঘ
গত বছর প্রতি ১০ মিনিটে একজন নারী তার কাছের কোনো মানুষের হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়ে নারীহত্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রগতির অভাবের নিন্দা জানানো হয়েছে।
ইথিওপিয়া থেকে ছাই ধেয়ে আসছে ভারতে, বাতিল বহু ফ্লাইট
ইথিওপিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে সৃষ্টি হওয়া ঘন ছাইয়ের মেঘ ভারতের দিকে ধেয়ে আসছে। এর ফলে সোমবার (২৪ নভেম্বর) একাধিক ফ্লাইট বাতিল করেছে ভারতীয় এয়ারলাইন্সগুলো। সম্ভাব্য বিঘ্ন মোকাবিলায় ভারতীয় বিমানসংস্থা ও বিমানবন্দরগুলোকে বিশেষ পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ছাইয়ের মেঘ উত্তর ভারতের আকাশে প্রবেশ করেছে।
আফগানিস্তানে বিমান হামলার অভিযোগ অস্বীকার করলো পাকিস্তান
আফগানিস্তানে বিমান হামলার অভিযোগ অস্বীকার করলো পাকিস্তান। আফগান তালেবান দাবি করেছিল, পাকিস্তান আফগানিস্তানের ভেতরে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) ভোরে বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন।
