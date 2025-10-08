ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কাশফুলের রাজ্য\

ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে কাশফুলের রাজ্য
চারপাশে ছড়িয়ে আছে সাদা কাশফুল, স্বচ্ছ পানি আর নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা—সব মিলিয়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। যা দেখলে মনের মধ্যে শান্তি মেলে। এ অপার সৌন্দর্যের মাঝে হারিয়ে যেতে প্রতিদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ।
মনোমুগ্ধকর এমন দৃশ্যের দেখা মিলবে জামালপুর শহরের ফৌজদারি এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে। ছোট্ট সেতু পার হলেই যেন স্বপ্নজগতের দরজা খুলে যায়। ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেঁষে জেগে ওঠা বিস্তীর্ণ বালুচরে প্রকৃতি নিজ হাতে আঁকছে অনবদ্য চিত্রপট।
প্রায় এক কিলোমিটারজুড়ে কাশফুলের ঢেউ দেখে দূর থেকে মনে হয়, বালুচরের বুকজুড়ে প্রকৃতি যেন নিজ হাতে বিছিয়ে দিয়েছে শুভ্র চাদর। হালকা বাতাসে দুলতে থাকা ফুলগুলো যেন বাতাসেই গান গায়—দেখতে নয়, অনুভব করতেও বাধ্য করে।
ব্রহ্মপুত্রের এ অংশে প্রবল পানিপ্রবাহ নেই। নদের তীরে সৃষ্টি হয়েছে বালুচর। স্বাভাবিকভাবে এ তীরের পরিবেশ মুগ্ধ হওয়ার মতো। একসঙ্গে এত কাশফুল সত্যিই মন শান্ত করে দেয়। চরের যে অংশে কাশবনের সৃষ্টি হয়েছে; সেখানে জনবসতি নেই, একদম নিরিবিলি। আছে স্বচ্ছ পানির ডোবা। কাশফুল আর স্বচ্ছ পানির শান্ত ডোবা যেন প্রকৃতির নিজ হাতে তৈরি চিত্রকর্ম।
কাশফুলের রাজ্যে কেউ আসেন সময় কাটাতে, কেউবা পরিবার বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। কেউ ডিঙি নৌকায় ঘুরে বেড়ান স্বচ্ছ পানির ডোবায়। কেউ আবার কাশফুল ছিঁড়ে তৈরি করেন তোড়া। অনেকেই ফোনে ভিডিও ধারণ করেন, ছবি তোলেন—স্বপ্নময় মুহূর্তগুলো ধরে রাখার প্রয়াসে। শিশুরা দৌড়ায়, খেলে, মেতে ওঠে নির্ভেজাল আনন্দে।
মানুষের ভিড় ঘিরে নদের তীরে গড়ে উঠেছে ছোট্ট মেলার আবহ। ফুচকা, চটপটি, খেলনা আর নানা ধরনের খাবারের অস্থায়ী দোকানে জমছে ভিড়। চারপাশের এমন আমেজ হয়ে উঠেছে গ্রামীণ আনন্দঘন উৎসব। সন্ধ্যার আলোয় নদের ধারের পুরো চর সাদা কাশফুলে ঝলমল করে ওঠে। যা দেখতে সত্যি দারুণ লাগে।
সব মিলিয়ে চরটি রূপকথার মতো। কয়েক বছর ধরে এখানে কাশবনের দেখা মিলছে। এটি জামালপুরবাসীর জন্য শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, হয়ে উঠেছে বিনোদনের কেন্দ্রস্থল। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে পরিবার, বন্ধু-বান্ধব এবং নবদম্পতি বা প্রকৃতিপ্রেমীরা সময় কাটাতে চলে আসেন। ছুটির দিনে আরও জমজমাট হয়ে ওঠে।
ব্রহ্মপুত্র নদের এ অংশজুড়ে গড়ে উঠেছে অনন্য সৌন্দর্যের রাজ্য—যা একদিকে যেমন চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, অন্যদিকে মনের গভীরে এনে দেয় প্রশান্তির ছোঁয়া। এ কাশবন এখন কেবল প্রকৃতির উপহার নয় বরং মানুষের ভালোবাসা ও প্রাণের স্পর্শে হয়ে উঠেছে জীবন্ত স্মৃতিচারণার জায়গা।
