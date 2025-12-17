  2. দেশজুড়ে

ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

৮ দাবিতে পরীক্ষা বর্জন করে প্রশাসনিক ভবনে শিক্ষার্থীদের তালা

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ০২:৪৫ পিএম, ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫
প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করছেন শিক্ষার্থীরা

আট দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করে প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ করছেন পাবনার ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা।

বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছিল।

সরেজমিনে ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দেখা যায়, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলছে। একাডেমিক-২ ও সম্মেলন ভবনের সামনে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করছেন। ‘কৃষির সৈনিক এক হও, খামার বাড়ির সিন্ডিকেট ভেঙে দাও’, ‘উচ্চ শিক্ষার অধিকার দিতে হবে’ সহ নানা স্লোগানে কলেজ ক্যাম্পাস উত্তাল হয়ে উঠেছে।

ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে কলেজে প্রবেশ করেতে পারেননি অধ্যক্ষসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা। তারা ক্যাম্পাসের পাশে একটি ভবনের সামনে অবস্থান করছেন।

ষষ্ঠ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী বায়োজিদ হাসান বলেন, আজ কৃষি ইনস্টিটিউটের দ্বিতীয় সিমিস্টারের ইংরেজী দ্বিতীয় পত্র ও ষষ্ঠ সেমিস্টারের জৈব-কৃষি বিষয়ে সমাপনী পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শিক্ষার্থীরা সকাল ৯টার দিকে পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। আমরা আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পযন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

আরেক শিক্ষার্থী শিপন সরকার জানান, ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পাবলিক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ, কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষক সংকট দূরীকরণ করাসহ আট দফা দাবিতে আন্দোলন করছেন তারা। এ বিষয়ে কৃষি উপদেষ্টা আশ্বাস দিলেও তার কোনো বাস্তবায়ন হয়নি।

তিনি আরও বলেন, আমরা আর আশায় থাকতে চাই না। আমাদের দাবিগুলো প্রজ্ঞাপন আকারে না দেওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঘোষণা অনুযায়ী আন্দোলন চালিয়ে যাবো।

এ বিষয়ে ঈশ্বরদী কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ মতলেবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, আমরা ছাত্রদের আন্দোলন না করে পরীক্ষার হলে যাওয়ার বিষয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু ছাত্ররা তাদের কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে পরীক্ষা বর্জন করে বিক্ষোভ করছে। প্রশাসনিক ভবন তালা দেওয়ায় আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে আছি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।

শেখ মহসীন/এসআর/এএসএম

