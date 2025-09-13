কিডি রকসের আয়োজনে হলো বিশেষ শিশুদের বার্ষিক কিডস কার্নিভাল

কিডি রকসের আয়োজনে হলো বিশেষ শিশুদের বার্ষিক কিডস কার্নিভাল
বিশেষ শিশুদের শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান কিডি রকস ঢাকার ধানমন্ডির প্যারাগন কনভেনশন হলে আয়োজন করেছে তাদের বার্ষিক অনুষ্ঠান কিডস কার্নিভাল।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলা এ আয়োজনে অংশ নেয় কিডি রকসের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকেরা।
অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের একক পরিবেশনা হিসেবে ছড়া, গান, গল্প বলা এবং বিভিন্ন দলীয় পরিবেশনা উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি শিশুদের জন্য ছিল কার্টুন ম্যান, বাউন্সি ক্যাসেল, গেমসসহ নানা ধরনের বিনোদনমূলক আয়োজন।
অভিভাবকরা জানান, এ ধরনের অনুষ্ঠান শিশুদের জন্য আনন্দঘন সময় উপহার দেওয়ার পাশাপাশি তাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়ায়।
কিডি রকসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাবরিনা আকতার বলেন, ‘বিশেষ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ ধরনের অনুষ্ঠান শিশুদের প্রতিভা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে।’
২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কিডি রকস বর্তমানে স্পেশাল চাইল্ডদের স্কুলিং, অ্যাসেসমেন্ট, অকুপেশনাল ও স্পিচ থেরাপি এবং অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত অটিজম, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, লার্নিং ডিজেবিলিটি, ডাউন সিনড্রোম ও এডিএইচডিসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে কাজ করছে।
প্রতিবছর কিডি রকস থেকে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মূলধারার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করানো হয়। প্রতিষ্ঠানটি ‘অটিজম পার্টনারশিপ সিঙ্গাপুর’–এর কারিকুলাম অনুসারে শিক্ষার্থীদের জন্য পৃথক শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করে।
এ বছরের কিডস কার্নিভালে সাংস্কৃতিক আয়োজনের পাশাপাশি ছিল প্রি-ভোকেশনাল কার্যক্রম ও প্রদর্শনী, যা শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য দিনটিকে আনন্দময় করে তোলে।
এমএমএআর/এমএস