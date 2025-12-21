  2. খেলাধুলা

আরও এক পাকিস্তানিকে দলে ভেড়ালো চট্টগ্রাম

প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিপিএলের আসন্ন দ্বাদশ আসরের জন্য পাকিস্তানি ব্যাটার কামরান গোলামকে দলে ভিড়িয়েছে চট্টগ্রাম রয়্যালস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এটা নিশ্চিত করেছে ফ্র‍্যাঞ্জাইজিটি।

পাকিস্তানের হয়ে ৬টি টেস্ট ও ১১টি ওয়ানডে খেললেও এখনও টি-টোয়েন্টি অভিষেক হয়নি কালামের। ফ্র‍্যাঞ্চাইজি ও পাকিস্তানের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট মিলিয়ে ৮৬ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন অলরাউন্ডার। যেখানে ১ সেঞ্চুরি ও ১২ ফিফটিতে ১৮৩৪ রান করেছেন। আর বল হাতে নিয়েছেন ৩৫ উইকেট।

এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দলে ভেড়াচ্ছে ক্যামেরন ডেলপোর্টকে। আইপিএলসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন ডেলপোর্ট। বিপিএলেও খেলেছেন ৪ মৌসুম। টি-টোয়েন্টি রেকর্ডও বেশ সমৃদ্ধ তারা। ২৭৮ ম্যাচ খেলে ১৩৯.৪৯ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ৬ হাজার ২৯০ রান।

চট্টগ্রাম রয়্যালস স্কোয়াড: শেখ মেহেদী হাসান, তানভীর ইসলাম, আবরার আহমেদ, মোহাম্মদ নাঈম শেখ, শরিফুল ইসলাম, আবু হায়দার রনি, মাহমুদুল হাসান জয়, সুমন খান, জিয়াউর রহমান, আরাফাত সানি, মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধ, সালমান হোসেন, শুভাগত হোম, জাহিদুজ্জামান সাগর, নিরোশান ডিকভেলা, পল স্টার্লিং, ক্যামেরন ডেলপোর্ট, কামরান গুলাম।

